"Тримаємо порох сухим": у Лукашенка розповіли, як Білорусь готується до "вторгнення України"

Українська сторона, як стверджують у Радбезі Білорусі, нібито влаштовує різні провокації на держкордоні та створює незрозумілі формування, які стріляють у бік прикордонних районів.

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У Білорусі досі вважають, що Україна спробує атакувати державу, використавши для цього різноманітні провокації. Щоправда, країна готова відповісти на будь-яку терористичну загрозу з боку України. Про це заявив в інтерв'ю місцевому телеканалу СТВ заступник голови держсекретаря Радбезу Білорусі Павло Муравейко

За його словами, ситуація на південних кордонах Білорусії залишається неспокійною. Проте президент Олександр Лукашенко вимагав зберігати витримку та терпимість.

"Тримаємо порох сухим, маємо необхідний комплект сил і засобів, які відреагують на будь-які прояви агресії чи терористичної загрози на наші території", — сказав він.

Фактом агресивності Муравейко вважає створення на кордоні з Білоруссю "незрозумілих формувань, які ведуть стрілянину і всіляко провокують", але не уточнив, про які саме формування йдеться.

"Ми бачимо все, ми все це фіксуємо. Ведеться діалог по лінії прикордонних уповноважених, але, на жаль, він не завжди дає позитивні результати. Ми розмовляли військовою лінією, але теж, на жаль, поки не дає якихось результатів", — додав Павло Муравейко.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Збройні сили України створили багаторівневу систему захисту, тому ворожа армія не пройде далі за білоруський кордон. Київська область, за оцінками командувача угрупуванням сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, досить серйозно підготувалася до можливого наступу ЗС РФ.

Так, довкола столиці з'явилися кілька рубежів завдовжки близько 1 тис. кілометрів. Система оборони складається з фортифікаційних та довгострокових оборонних споруд.

Раніше білоруські прикордонники образилися на українців за демонстрацію "погрозливих жестів ". Так, на сайті Державного прикордонного комітету РБ з'явився відеоролик, у якому демонструються кадри, на яких нібито український прикордонник спочатку махає рукою, а потім проводить по горлу.

Також нагадаємо, що 5 січня Міноборони Республіки Білорусь заявило про плани провести спільні льотні навчання з російською стороною. У Мінську кажуть, що це робиться "з метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів".

Білоруська служба "Радіо Свобода" також передає, що Росія нарощує своє військове угруповання в Білорусі. Нині в РБ проходять підготовку близько 10,5 тис. військовослужбовців ЗС РФ.