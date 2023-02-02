Залишилися тижні: у Міноборони розповіли про успіхи українських військових у навчанні ЗРК Patriot

За словами аташе з оборонних питань, Україна відправила військовослужбовців із досвідом застосування інших систем ППО, а тому їх не довелося навчати основам. Завдяки цьому час навчання скоротять із кількох місяців до кількох тижнів.

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Українські військові, які навчаються використати ЗРК Patriot у США, випереджають графіки навчання, і так складені за прискореною програмою. Передбачається, що вони закінчать тренування вже за кілька тижнів. Про це заявив аташе з питань оборони України в США Борис Кременецький "Голосу Америки".

Повідомляють, що українські солдати прибули на базу Fort Sill в Оклахомі ще в середині січня. Україна відправила військовослужбовців із досвідом застосування інших систем ППО, а тому їх не довелося навчати основам. Тому курс навчання вдасться скоротити з кількох місяців до кількох тижнів.

За словами Кременецького, українці тренуються на базі, де навчаються усі американські фахівці. Передбачається, що українські військові згодом зможуть поділитися знаннями зі своїми колегами, повернувшись додому.

Видання пише, що точну кількість українських військових, які зараз навчаються у США, наразі не назвали. Проте аташе заявив, що фахівців для роботи з Patriot в Україні наразі вистачає. Головне питання полягає в тому, щоб ці системи ЗСУ отримали на озброєння.

Кременецький заявив, що ЗРК Patriot значно посилить можливості протиповітряної оборони України. Особливо це актуально для боротьби з балістичними ракетами.

"Звичайно, однієї системи, яку ми отримуємо, недостатньо. Ми працюємо над тим, щоб отримати ще, ми готові, у нас є фахівці, яких ми готові відправити ще на навчання. Тобто питання щодо отримання додаткових систем", — зазначив Кременецький.

Як написав журналіст Остап Яриш у себе в Twitter, на базі в Оклахомі навчаються приблизно 100 українських військових.

Раніше Фокус писав, що в парламенті Нідерландів підтримали передавання ЗСУ ЗРК Patriot. Ініціативу постачання комплексів Patriot підтримують не лише парламентська більшість, а й опозиційні сили Нідерландів.

Також повідомлялося, що в Зеленського розповіли, що Patriot поставлять в Україну на початку-середині весни. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, на сьогодні відомо про дві батареї — американську та німецьку. У батарею входять вісім пускових установок.