Patriot поставят в Украину в начале-середине весны, — Подоляк

По словам советника главы ОП, на сегодняшний день известно о двух батареях — американской и немецкой. В батарею входят восемь пусковых установок.

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Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев может получить ПВО Patriot в начале-середине весны. Пока же украинские артиллеристы проходят обучение на американских ЗРК, а в Украину поставляют дополнительные NASAMS, ЗРК Gepard и IRIS-T. Об этом Подоляк сообщил в интервью Василию Голованову.

"На сегодняшний день известно о двух батареях: одна — американская, другая — немецкая. В батарею входят восемь пусковых установок <…> Что касается установки, в плане логистики уже продумываем, как это будет сюда завозиться. Но, вы ведь понимаете, что это современная техника, электроника. И подготовка наших ребят начнется буквально в ближайшие дни. Это занимает некоторое время", — отметил Подоляк, добавив, что ЗРК Patriot станет фундаментальным элементом украинской системы ПВО.

[ + – ] Подоляк — о том, сколько систем Patriot получит Украина c 22:28

Сейчас Украина получает дополнительные NASAMS, ЗРК Gepard, IRIS-T и другие. Система постоянно пополняется, между тем, "Укроборонпром" также дорабатывает ракеты для комплексов С-300, Бук.

По словам Подоляка, понадобится от полутора до трех месяцев для обучения украинских военнослужащих обращению с системами ПВО Patriot. Поставят их на боевое дежурство к началу-середине весны.

Напомним, что часть украинских дронов RAM II готовы к работе. Украинские БПЛА могут поражать технику и средства вражеской ПВО на расстоянии 800 км. Одну из таких систем использовали для уничтожения российского ЗРК "Оса".

Ранее Фокус сообщал, что в СБУ отчитались о разоблачении агентов Кремля во время войны, коих оказалось свыше 600. Более того, после 24 февраля 2022 года силовики предотвратили покушение на министра обороны и руководителя ГУР. В суд передано более 340 уголовных производств о госизмене и шпионаже.