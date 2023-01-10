Полетят в РФ на 800 километров: часть украинских дронов RAM II готовы к работе (видео)

Украинские беспилотники будут поражать технику и средства ПВО вражеской армии. Один из таких аппаратов использовали для уничтожения российского ЗРК "Оса".

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Украинцы собрали 352 миллиона гривен на беспилотники RAM II UAV для Вооруженных сил Украины. Об этом сказал в видеообращении волонтер и телеведущий Сергей Притула.

Сбор денег на украинские дроны RAM II UAV стартовал в ответ на массированный ракетный обстрел армии РФ 10 октября. Украинцев тогда просили жертвовать деньги "на месть".

Часть беспилотников, которые способны летать на расстояние 30 километров, уже лежит на складах волонтеров. Они будут поражать российскую военную технику и средства ПВО, сообщил Притула.

"У нас будут и те, которые полетят на 200 километров и на 800. Россияне, в эту игру можно играть вдвоем. Спокойной ночи, Москва", — добавил он.

Подробный отчет по расходам фонд обещает обнародовать утром 11 января.

По утверждению Притулы, одна из бригад ВСУ ранее выявила российский зенитно-ракетный комплекс "Оса", которым поражают воздушные цели, в том числе и дроны. RAM II подлетел к установке и уничтожил ее взрывом.

Беспилотники RAM II — краткая характеристика

Дрон RAM II разрабатывался "Укроборонпромом", а также компаниями CDET, DeViRo, "Украинская бронетехника" и Spets Techno Export. Первый раз его показали в 2021 году на выставке вооружения "Зброя та безпека".

Ударный дрон способен вести воздушную разведку и уничтожать цели при попадании в них. RAM II запускается специальной катапультой с бронеавтомобиля "Новатор" и летит со скоростью до 70 км/ч.

[ + – ] Работа украинского ударного дрона. Илюстративное видео

Боевая мощь дрона сопоставима с американским Switchblade 600, точность поражения цели — до 1 метра. RAM II может перенести 3 килограмма взрывчатки, что достаточно для повреждения танка.

К дрону можно добавлять осколочные, кумулятивные и термобарические боеприпасы против скопления техники и личного состава.

БПЛА обладает возможностью "отмены миссии" — если вражеская цель скрылась из вида, аппарат вернется назад.

Напомним, что в Турции провели успешные испытания нового беспилотника линейки Bayraktar, у которого есть функция вертикального взлета и посадки.

Российские оккупанты вынуждены модифицировать иранские БПЛА перед их запуском по Украине. Часть из них доукомплектовывают в Беларуси.