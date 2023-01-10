В Турции испытали новый дрон Bayraktar с вертикальным взлетом (видео)

Необычный разведывательный беспилотник должны передать турецкой армии уже в 2023 году.

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Турецкая компания Baykar Makina провела успешные испытания нового беспилотного летательного аппарата линейки Bayraktar. Она опубликовала видеоотчет на странице в Twitter.

Как сообщается, во время тестового полета дрон Bayraktar VTOL смог подняться на высоту около 2,5 км. Ролик показывает, как аппарат поднялся со взлетной полосы с места, без разгона, а затем безопасно приземлился.

Новый Bayraktar VTOL получил конструкцию "летающего крыло", но вдобавок к ней — две горизонтальных стойки с двумя винтами на каждой, которые обеспечивают вертикальный взлет и посадку. Как пишет агентство Anadolu, дрон тактического уровня имеет автономный и полуавтономный режимы полета, может выполнять задачи для разведки и мониторинга.

Baykar планирует передать Bayraktar VTOL на вооружение армии Турции уже в 2023 году. Предполагается, что он будет базироваться на флагманском корабле ВМС страны под названием Anadolu.

В декабре появилась информация, что Турция переделывает флот для использования дронов Bayraktar. Страна может первой в мире разместить беспилотники на плоскопалубных авианосцах вместо обычных самолетов. Для этого Турция уже строит специальные корабли-носители, одним из них станет десантное судно Anadolu, длины которого не хватает для запуска истребителей.

Писали также, что в декабре первый полет совершил реактивный беспилотник Bayraktar Kizilelma, оснащенный украинским двигателем. Он провел в воздухе 18 минут и успешно приземлился на авиабазе в городе Текирдаг.

Сообщали также, что дрон Bayraktar Akinci может первым в мире получить радар AESA. По информации экспертов, такое оборудование позволит турецким военным обнаруживать угрозы и захватывать цели на большем расстоянии.