Дрон Bayraktar Akinci может первым в мире получить радар AESA: для чего он нужен (фото)

Компания Defence Industries разработала турецкий радар с решеткой активного электронного сканирования, который предназначен для Akinci.

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Турецкий беспилотник Akinci может стать первым в мире дроном, оснащенным радаром активного электронного сканирования. Об этом в Twitter сообщил инженер и военный обозреватель Огужан Уйгун.

По его словам, Bayraktar Akinci производства Baykar Makina получит радар с решеткой активного электронного сканирования (AESA) и ракеты класса "воздух-воздух" для атаки объектов за пределами прямой видимости. Как пишет издание Eurasian Times, наличие беспилотника, оснащенного радаром AESA, значительно укрепит возможности радиоэлектронной борьбы Турции. В ноябре 2022 года компания Defence Industries во главе с Исмаилом Демиром представила новый радар Aselsan AESA, который предназначен для беспилотника Akinci и будущего экспериментального самолета-истребителя TF-X.

AESA представляет собой антенную решетку, управляемую компьютером. Технология позволяет направлять радиолучи по разным направлениям, не перемещая при этом саму антенну. Радары AESA может одновременно излучать несколько радиолучей на разных частотах в широком диапазоне, создавая фоновый шум, мешающий обнаружить источник. По сравнении с обычными радиолокационными установками, AESA предлагает большее расстояние обнаружения и определения угроз, быстрый захват целей и высокую точность поиска следов, особенно для небольших объектов.

Турция стала одной из немногих стран, которые производят радары AESA. Аналитики считают, что установка такого оборудования станет важным преимуществом для экспорта БПЛА. Кроме того, собственные разработки на базе AESA позволят Турции заполнить критический пробел в оборонном потенциале, который образовался после исключения страны из программы поставок американских истребителей F-35 Lightning II.

Характеристики БПЛА Bayraktar Akinci

Длина — 12,2 м;

Высота — 4,1 м;

Размах крыльев — 20 м;

Максимальная высота — 13,7 км;

Взлетный вес — 5500 кг

Полезная нагрузка — до 1350 кг.

Akinci является крупным ударным беспилотником, предназначенным для атаки цели наземных целей ракетами и управляемыми бомбами. Кроме того, он может стать платформой для запуска роя дронов-камикадзе Alpagu.

В декабре Akinci прошел огневые испытания, во время которых запустил первую турецкую ракету класса "воздух-земля" TRG-230 и поразил цель на расстоянии более 100 км. Он стал первым беспилотником, запустившим сверхзвуковую баллистическую ракету с воздуха на землю.

Несколько дней спустя разработчики провели новые испытания с комплектом наведения нового поколения Gökçe. Беспилотник с высокой точностью сбросил на цель 455-килограммовую бомбу MK-83. Akinci также успел протестировать комплект лазерного наведения Aselsan, поразив цель бомбой MK-82.

В декабре дрон Bayraktar Akinci показали впервые после модернизации. По данным источников, 4 страны уже готовы купить беспилотник, а с 22-мя странами производитель еще ведет переговоры.