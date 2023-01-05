Дрон Bayraktar Akinci може першим у світі отримати радар AESA: для чого він потрібен (фото)

Компанія Defence Industries розробила турецький радар із решіткою активного електронного сканування, призначеного для Akinci.

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Турецький безпілотник Akinci може стати першим у світі дроном, оснащеним радаром активного електронного сканування. Про це у Twitter повідомив інженер та військовий оглядач Огужан Уйгун.

За його словами, Bayraktar Akinci виробництва Baykar Makina отримає радар із решіткою активного електронного сканування (AESA) та ракети класу "повітря-повітря" для атаки об'єктів за межами прямої видимості. Як пише видання Eurasian Times, наявність безпілотника, оснащеного радаром AESA, значно зміцнить можливості радіоелектронної боротьби Туреччини. У листопаді 2022 року компанія Defence Industries на чолі з Ісмаїлом Деміром представила новий радар Aselsan AESA, який призначений для безпілотника Akinci та майбутнього експериментального літака-винищувача TF-X.

AESA є антенною решіткою, керованою комп'ютером. Технологія дозволяє спрямовувати радіопромені по різних напрямках, не переміщуючи при цьому саму антену. Радари AESA може одночасно випромінювати кілька радіопроменів на різних частотах у широкому діапазоні, створюючи шум фону, що заважає виявити джерело. Порівняно зі звичайними установками радіолокації, AESA пропонує більшу відстань виявлення та визначення загроз, швидке захоплення цілей і високу точність пошуку слідів, особливо для невеликих об'єктів.

Туреччина стала однією з небагатьох країн, які виробляють радари AESA. Аналітики вважають, що встановлення такого обладнання стане важливою перевагою для експорту БПЛА. Крім того, власні розробки на базі AESA дозволять Туреччині заповнити критичну прогалину в оборонному потенціалі, яка утворилася після виключення країни з програми постачання американських винищувачів F-35 Lightning II.

Характеристики БПЛА Bayraktar Akinci

довжина — 12,2 м;

висота — 4,1 м;

розмах крил — 20 м;

максимальна висота — 13,7 км;

злітна вага — 5 500 кг

корисне навантаження — до 1 350 кг.

Akinci є великим ударним безпілотником, призначеним для атаки наземних цілей ракетами та керованими бомбами. Крім того, він може стати платформою для запуску рою дронів-камікадзе Alpagu.

У грудні Akinci пройшов вогневі випробування, під час яких запустив першу турецьку ракету класу "повітря-земля" TRG-230 та уразив ціль на відстані понад 100 км. Він став першим безпілотником, який запустив надзвукову балістичну ракету з повітря на землю.

Через кілька днів розробники провели нові випробування з комплектом наведення нового покоління Gökçe. Безпілотник із високою точністю скинув на ціль 455-кілограмову бомбу MK-83. Akinci також встиг протестувати комплект лазерного наведення Aselsan, уразивши ціль бомбою MK-82.

У грудні дрон Bayraktar Akinci показали вперше після модернізації. За даними джерел, 4 країни вже готові купити безпілотник, а з 22 країнами виробник ще веде переговори.