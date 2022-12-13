Безпілотник Bayraktar AKINCI показали після модернізації: що відомо (відео)

БПЛА AKINCI може атакувати цілі не лише, перебуваючи у небі, а й на землі.

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Турецька компанія Baykar анонсувала вихід нового ударного БПЛА AKINCI. Цими днями бренд опублікував відео, де безпілотник демонструється під час польоту.

На YouTube-каналі OUTOFMIND з'явилося відео, де показано, на що здатний бойовий дрон Bayraktar AKINCI. Ролик також супроводжується коментарями, в яких розкриваються характеристики та переваги даної моделі.

Так, автори відео заявляють, що дрон AKINCI — найдорожча і найпотужніша турецька розробка за останні 50 років. Стверджується, що безпілотник-винищувач може скинути заряд "у будь-якій точці світу" (ймовірно, тут мається на увазі високоточність апарату). Наголошується і на тому, що він працює на базі штучного інтелекту, а потужний двигун дає можливість без проблем спрямовувати його в будь-які точки загострення військових конфліктів.

Вага БПЛА "Байрактар" дорівнює 5,5 т, вага корисного навантаження становить 1,3 т. У рух пристрій наводять два турбогвинтові двигуни потужністю 450 к.с. або 750 к.с. (залежить від конфігурації). Максимальна висота, досягнута під час випробувань, – 13,7 км. На борту є радар "повітря-повітря", датчики для обходу перешкод, радар із синтезованою апертурою, завдяки якому виконується обробка радіолокаційних зображень з метою покращення роздільної здатності та деталізації.

Нещодавно ударний дрон "Байрактар" здійснив тестовий політ, який пройшов успішно, як на те й очікували інженери та військові. БПЛА може використовуватися не тільки для знищення цілей, але й для розвідки, наведення на цілі артилерії, коригування вогню, оцінки завданих чи отриманих ушкоджень.

За словами компанії-виробника, дрон AKINCI може атакувати цілі не лише, перебуваючи у небі, а й на землі. Він може працювати синхронно з винищувачами, а також буде ефективним прикриттям для кораблів ВМФ.

Автор відео повідомив, що 4 країни готові купити Bayraktar AKINCI, а з 22 країнами ведуться переговори. Постачання намічено на 2023 рік. 2021 року компанія Baykar продала БПЛА на суму $664 млн, стверджує автор ролика.

Раніше ми повідомляли про те, що через санкції США Росія не зможе безперешкодно купувати ударні безпілотники в Ірану.