Росія не зможе купувати іранські дрони "Шахід" легко та просто: США ввели санкції

Військово-космічні сили РФ будуть позбавлені можливості постачати БПЛА з Ірану та навчати операторів.

Related video

Держсекретар Ентоні Блінкен повідомив про те, що Білий дім вніс до списку санкцій три армійські структури Росії, причетні до продажу БПЛА іранського виробництва РФ. Політик заявив, що ЗС РФ використовують ці дрони у війні з Україною і, зокрема, для атак по цивільній енергетичній інфраструктурі.

Держдепартамент США вирішив накласти санкції на Повітряно-космічні сили Росії (ПКС), 924-й Державний центр безпілотної авіації та Командування військово-транспортною авіацією.

У Білому домі вважали, що ініціатором укладання договору на постачання БПЛА типу Shahed виступили Повітряно-космічні сили країни-агресора. У документі зазначається, що 924-й Держцентр безпілотної авіації відправив до Ірану своїх співробітників для навчання управління бойовими дронами. В Ірані вони здобули навички операторів безпілотників. Що стосується Командування військово-транспортною авіацією, то воно, на думку американських політиків, несло відповідальність за переправку "Шахідів" з Ірану на територію Росії.

У заяві Ентоні Блінкена акцентується увага на тому, що Росія, купивши бойові дрони в Ірану, порушила резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН, оскільки застосування безпілотників "ще більше розпалює конфлікт в Україні".

"США продовжуватимуть використовувати всі наявні у них інструменти, щоб зірвати постачання та закликати до відповідальності всіх, хто ними займається", — зазначено в документі.

Раніше ми повідомляли про те, що дрони, чия собівартість відносно низька, становлять загрозу для України, тому що РФ може собі дозволити купувати їх у великих кількостях та атакувати українські міста.