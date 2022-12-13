Россия не сможет покупать иранские дроны "Шахед" легко и просто: США ввели санкции

Военно-космические силы РФ будут лишены возможности поставлять БПЛА из Ирана и обучать операторов.

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Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о том, что Белый дом внес в санкционный список три армейские структуры России, причастные к продаже БПЛА иранского производства РФ. Политик заявил, что ВС РФ используют эти дроны в войне с Украиной и, в частности, для атак гражданской энергетической инфраструктуры..

Госдепартамент США решил наложить санкции на Воздушно-космические силы России (ВКС), 924-й Государственный центр беспилотной авиации и Командование военно-транспортной авиацией.

В Белом доме посчитали, что инициатором заключение договора на поставку БПЛА типа Shahed выступили Воздушно-космические силы страны-агрессора. В документе указывается, что 924-й Госцентр беспилотной авиации отправил в Иран своих сотрудников для обучения управления боевыми дронами. В Иране они получили навыки операторов беспилотников. Что качается Командования военно-транспортной авиацией, то оно, по мнению американских политиков, несло ответственность за переправку "Шахедов" из Ирана на территорию России.

В заявлении Энтони Блинкена акцентируется внимание на том, что Россия, купив боевые дроны у Ирана, нарушила резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, потому как применение беспилотников "еще больше разжигает конфликт в Украине".

"США будут продолжать использовать все имеющиеся у них инструменты, чтобы сорвать поставки и призвать к ответственности всех, кто ими занимается", — указано в документе.

Ранее мы сообщали о том, что дроны, чья себестоимость относительно низкая, представляют угрозу для Украины, потому как РФ может себе позволить покупать их в больших количествах и атаковать украинские города.