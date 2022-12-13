Выматывают ПВО: эксперт рассказал, чем дешевые дроны РФ опасны для Украины

Чтобы одолеть рой беспилотников, украинским войскам приходится тратить ракеты, стоящие в сотни раз дороже.

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После длительного перерыва российские войска начали вновь атаковать Украину дронами-камикадзе, чтобы ослабить украинскую систему противовоздушной обороны. Такое мнение координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник озвучил в интервью изданию "Главред".

По его мнению, при наличии большого количества дешевых дронов-камикадзе Россия могла бы быстро истощить систему ПВО, поскольку при массовых атаках для сбития БПЛА используют ракеты, стоящие в десятки или сотни раз дороже. Украина и сейчас испытывает нехватку ракет, а в таком случае дефицит бы значительно увеличился. Алексей Мельник добавил, что во время работы украинской ПВО по дронам российские военные могут вычислить, где находятся комплексы, чтобы затем их прицельно атаковать.

Эксперт назвал несколько причин, почему ВС РФ несколько недель не запускали БПЛА-камикадзе не территорию Украины. По его нению, россияне придержали дроны до более удобного момента или же ожидали новую партию из Ирана. Они также могли наладить производство иранских беспилотников в России, хотя неизвестно, в каких масштабах. Еще одной вероятной причиной является опасная погода: при низкой температуре и высокой влажности дроны рискуют обледенеть в полете, поэтому российские военные могут ждать более благоприятных условий для запусков.

13 декабря ВВС Украины сообщили, что Россия запустила иранские дроны из Азовского моря. ВС РФ переместили беспилотники, чтобы ВСУ не смогли их уничтожить.

Ранее руководитель проекта A.Drones и военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов заявил, что мороз не остановит иранские дроны. По его словам, двигатели внутреннего сгорания при низкой температуре работают лучше, а электронику оснащают средствами для подогрева. Единственная проблема — более быстрая разрядка аккумуляторов в холодную погоду, но ее можно решить установкой генератора.