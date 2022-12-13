Армия РФ атакует Украину новыми иранскими дронами Shahed из Азовского моря, – ВВС (видео)

Последние запуски БПЛА вели из Краснодарского края. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, российские оккупанты переместили дроны, чтобы их не достали украинские силы обороны.

Related video

Российские оккупанты запускали дроны-камикадзе Shahed по Украине из акватории Азовского моря во время последних атак. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире единого телемарафона.

Иранские БПЛА россияне запускают с восточной части Азовского моря и Краснодарского края. Две последние атаки были именно оттуда, уточнил он.

"Достоверных данных о том, была ли это новая партия БПЛА, или остатки старой, пока нет. Было 2 атаки, к сожалению, не все дроны-камикадзе перехватили, но большинство все же уничтожили", — заметил Игнат.

[ + – ] ВСУ сбивают иранские дроны в Херсонской, Николаевской и Одесской областях

ВСУ, по его данным, сбивают иранские дроны в Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Изменение точки запуска БПЛА военный объяснил смещением линии фронта.

"У нас переместилась линия боевого столкновения, враг может несколько оттянуть точку запуска. Для Shahed расстояние — не проблема, ВС РФ просто перенесли те места запуска, боясь, что их могут достать наши силы обороны", — сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что дроны Shahed свободно летают в морозную погоду, помешать им может сильный ветер.

Напомним, что армия России ночью 10 декабря запустила по объектам энергетической инфраструктуры Одесской области 15 ударных дронов Shahed-136. Украинские военные сбили 10 аппаратов.

Немецкая газета Die Zeit ранее писала, что Москва заказала у Тегерана сотни новых дронов и баллистические ракеты.

В МИД Украины предупреждали Иран о последствиях за снабжение оружием армии РФ. Любые преимущества от таких сделок аннулируются негативными последствиями, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Российские военные эксперты жаловались на пробелы в области противовоздушной обороны страны. Их недовольства во многом связаны с недавними взрывами на аэродроме в Энгельсе.