Серьезные разрушения энергетики: ночью 15 БПЛА Shahed-136 атаковали юг Украины (видео)

Глава Одесской ОВА Максим Марченко рассказал, что в результате ударов практически все районы и общины области остались без электричества.

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Ночью 10 декабря российские войска атаковали Украину с помощью 15 ударных беспилотников Shahed-136. 10 из них удалось сбить украинским военным. Об этом рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что вражеские БПЛА ликвидировали в небе над Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

"Подразделениями воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины сбиты десять вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями", — сказано в сообщении.

В Оперативном командовании "Юг" рассказали, что часть дронов Shahed-136 достигли целей и ударили по объектам энергетической инфраструктуры Одесской области. В результате чего есть серьезные разрушения, а тысячи потребителей остались без электричества.

Информации о пострадавших пока нет, на месте работают спасатели и энергетики.

"Силами противовоздушной обороны 4 "Shahed-136" сбиты над Херсонской областью, 4 над Николаевской, 2 над Одесской", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, глава Одесской ОВА Максим Марченко рассказал, что в результате атак дронов повреждены не только энергетические объекты, но и жилой фонд. В результате ударов Shahed-136 практические все районы и общины остались без электричества.

"Два дрона были сбиты над морем нашими подразделениями противовоздушной обороны. В результате удара практически во всех районах и общинах нашей области отсутствует свет. Энергетики уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры", — написал он.

Напомним, 9 октября в разведке Великобритании рассказали, что Россия могла атаковать Украину новыми иранскими дронами. Специалисты предполагают, что Кремль исчерпал свой запас иранских беспилотников Shahed и был вынужден обратиться за новой помощью к Тегерану.

7 декабря немецкие СМИ писали, что РФ заказала у Ирана сотни ударных беспилотников и баллистические ракеты. Журналисты уверены, что Москва испытывает острую нехватку снарядов и надеется на Тегеран.