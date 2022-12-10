Серйозні руйнування енергетики: вночі 15 БПЛА Shahed-136 атакували південь України (відео)

Голова Одеської ОВА Максим Марченко розповів, що внаслідок ударів практично всі райони та громади області залишились без електрики.

Related video

Вночі 10 грудня російські війська атакували Україну за допомогою 15 ударних безпілотників Shahed-136. 10 із них вдалося збити українським військовим. Про це розповіли у Повітряних силах Збройних сил України.

Повідомляється, що ворожі БПЛА ліквідували у небі над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

"Підрозділами повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями", — сказано в повідомленні.

В Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що частина дронів Shahed-136 досягла цілей і вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури Одеської області. Внаслідок чого є серйозні руйнування, а тисячі споживачів залишились без електрики.

Інформації про постраждалих поки що немає, на місці працюють рятувальники та енергетики.

"Силами протиповітряної оборони 4 "Shahed-136" збиті над Херсонською областю, 4 над Миколаївською, 2 над Одеською", — уточнили у відомстві.

Крім того, голова Одеської ОВА Максим Марченко розповів, що внаслідок атак дронів пошкоджено не лише енергетичні об'єкти, а й житловий фонд. Унаслідок ударів Shahed-136 практично всі райони та громади залишилися без електрики.

"Два дрони були збиті над морем нашими підрозділами протиповітряної оборони. Внаслідок удару практично у всіх районах та громадах нашої області відсутнє світло. Енергетики вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури", — написав він.

Нагадаємо, 9 жовтня у розвідці Великої Британії розповіли, що Росія могла атакувати Україну новими іранськими дронами. Фахівці припускають, що Кремль вичерпав свій запас іранських безпілотників Shahed і був змушений звернутися за новою допомогою до Тегерана.

7 грудня німецькі ЗМІ писали, що РФ замовила в Ірану сотні ударних безпілотників та балістичні ракети. Журналісти впевнені, що Москва відчуває гостру нестачу снарядів і сподівається на Тегеран.