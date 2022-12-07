Сотни дронов и ракеты: СМИ узнали, какое вооружение Россия заказала у Ирана (фото)

Москва испытывает острую нехватку снарядов и надеется на Тегеран, уверены журналисты. Армия РФ делала перерыв в использовании БПЛА Shahed, но в ночь на 7 декабря под удар попала Днепропетровская область.

Related video

Россия заказала у Ирана сотни ударных беспилотников и баллистические ракеты. Об этом сообщила немецкая газета Die Zeit со ссылкой на дипломатов и источники в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Западные чиновники в курсе, что Тегеран планирует значительно увеличить поставки ударных дронов и ракет в Москву. Российское правительство стремится противодействовать острой нехватке военной техники, отметили чиновники.

[ + – ] Россия заказала у Ирана баллистические ракеты

"Есть несколько сотен ракет и сотни дронов. Не думаю, что их уже отгрузили, но они определенно есть в заказе", — сказал источник в Нью-Йорке.

В августе Иран уже направлял в Россию беспилотники, которые потом использовали для атак на военные объекты — радиолокационные системы и артиллерию, а также гражданские объекты, напомнило издание.

[ + – ] Иран в августе отправил России беспилотники Shahed

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее говорил, что Киев предупредил Тегеран о последствиях за предоставление России военной помощи. Все преимущества от сделок с агрессором, как сказал министр, будут аннулированы негативными последствиями.

Кулеба заявил, что Украина работает по этому вопросу "на всех фронтах".

В командовании Объединенных сил ВСУ по стратегическим коммуникациям ранее говорили, что захватчики стали реже применять иранские БПЛА из-за морозов. Дроны чувствительны к холоду.

Исследователи CIT 30 ноября рассказали, что армия РФ стала меньше использовать дроны Shahed, поскольку они закончились. С 18 ноября в украинском небе не было ни одного иранского беспилотника.

Очередная атака иранскими дронами произошла в ночь на 7 декабря — под ударами оказалась Днепропетровская область.