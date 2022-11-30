ВС РФ перестали активно пользоваться дронами Shahed-136, — исследователи CIT

По информации экспертов-аналитиков, Вооруженные силы Украины с 18 ноября не зафиксировали в воздушном пространстве Украины ни одного БПЛА.

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У вооруженных сил РФ, вероятно, закончились иранские беспилотники Shahed-136, получившие в самой России название "Герань-2". Об этом свидетельствую данные, опубликованные исследователями CIT.

По информации аналитиков, примерно с 18 ноября российские военные перестали активно использовать этот вид барражирующих боеприпасов.

Вероятно, большая часть закупленных у Ирана дронов закончилась, и ожидается поставка новой партии или начало крупноузловой конвейерной сборки этих беспилотников в России.

Иранский беспилотник Shahed-136: чем он примечателен

Дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства, которые Россия использует для ударов на территории Украины, легко узнать по звуку.

Shahed-136 обычно летают на низкой высоте, чтобы украинским войскам ПВО их было сложнее обнаружить и сбить. Однако во время полета дроны издают сильный шум, который можно услышать даже ночью — он похож на звук бензопилы или двигателя от мопеда.

Российские войска с помощью Shahed-136 обычно атакуют не позиции ВСУ или скопления людей, а объекты инфраструктуры. При этом иранские БПЛА на службе ВС РФ оказались малоэффективными.

Информация о первом дроне Shahed-136, сбитом в Украине, появилась 13 сентября. ВСУ показали останки уничтоженного БПЛА на окраине города Купянск в Харьковской области, модель опознали по характерным стабилизаторам на крыльях, хотя россияне изменили маркировку на "Герань-2".

Эксперты рассказали, что ВСУ уже научились сбивать Shahed-136 с помощью систем ПВО, РЭБ и даже обычного стрелкового оружия. У дронов есть слабые стороны, однако Россия использует их для нанесения ударов вместо ракет.