ЗС РФ перестали активно користуватися дронами Shahed-136, — дослідники CIT

За інформацією експертів-аналітиків, Збройні сили України з 18 листопада не зафіксували у повітряному просторі України жодного БПЛА.

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У збройних сил РФ, ймовірно, закінчилися іранські безпілотники Shahed-136, які отримали в Росії назву "Герань-2". Про це свідчать дані, опубліковані дослідниками CIT.

За інформацією аналітиків, приблизно з 18 листопада російські військові перестали активно використовувати цей вид баражуючих боєприпасів.

Ймовірно, більшість закуплених в Ірану дронів закінчилася, і очікується постачання нової партії або початок великовузлового конвеєрного складання цих безпілотників у Росії.

Іранський безпілотник Shahed-136: чим він примітний

Дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які Росія використовує для ударів на території України, легко впізнати за звуком.

Shahed-136 зазвичай літають на низькій висоті, щоб українським військам ППО їх було складніше виявити та збити. Однак під час польоту дрони видають сильний шум, який можна почути навіть уночі — він схожий на звук бензопили чи двигуна від мопеда.

Російські війська за допомогою Shahed-136 зазвичай атакують не позиції ЗСУ чи скупчення людей, а об'єкти інфраструктури. Водночас іранські БПЛА на службі ЗС РФ виявилися малоефективними.

Інформація про перший дрон Shahed-136, збитий в Україні, з'явилася 13 вересня. ЗСУ показали останки знищеного БПЛА на околиці міста Куп'янськ у Харківській області, модель упізнали за характерними стабілізаторами на крилах, хоча росіяни змінили маркування на "Герань-2".

Експерти розповіли, що ЗСУ вже навчилися збивати Shahed-136 за допомогою систем ППО, РЕБ і навіть звичайної стрілецької зброї. Дрони мають слабкі сторони, проте Росія використовує їх для завдання ударів замість ракет.