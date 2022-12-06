"Самые тяжелые последствия": Иран должен немедленно прервать военное сотрудничество с РФ, — Кулеба

По словам главы МИД Украины, Иран должен немедленно прекратить военно-техническое сотрудничество с Россией, так как негативные последствия от этого перевесят все преимущества.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина внимательно следит за каждым шагом Ирана в вопросе ее военного сотрудничества с Российской Федерацией. Если это сотрудничество продолжится, то Тегеран ожидают самые тяжелые последствия. Об этом глава МИД заявил во время брифинга.

Кулеба сказал журналистам, что Украина будет действовать соответственно тому, какое именно решение примет Иран в вопросе помощи России в войне.

"Все рациональные аргументы говорят о том, что это сотрудничество должно быть немедленно свернуто", — сказал министр.

Также Кулеба отметил, что Украина предупредила Исламскую Республику о последствиях ее помощи РФ вооружениями. По его словам, какими бы ни были преимущества для Тегерана от сотрудничества с Россией по поставке дронов или другого оружия, негативные последствия для перевесят любые позитивы.

Кулеба заявил, что Украина работает по этому вопросу "на всех фронтах".

Во время того же брифинга министр иностранных дел призвал Германию продемонстрировать лидерство в военной помощи Украине. Кулеба заявил, что Берлин должен передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder.

"Не может быть никаких табу в вопросах помощи Украине оружием для защиты всей Европы от вооруженной агрессии РФ", — сказал Кулеба.

Он поблагодарил Германию за усиление противовоздушной обороны Украины, за передачу комплексов Iris-T и зенитных установок Gepard.

[ + – ] Брифинг Дмитрия Кулебы

Ранее Фокус писал, что в ISW рассказали, о чем договорилась РФ с Ираном и Беларусью. По мнению экспертов, российский генерал Фомин в Тегеране договаривался о поставках для РФ иранских ракет и беспилотников.

Еще напомним, что СМИ заявили, что США будут срывать поставки оружия из Ирана в Россию. Представитель Белого дома заявил, что Иран не заинтересован в ядерной сделке. Более того, военная помощь Тегерана России переходит "новые границы".