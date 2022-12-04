"Не заинтересованы в сделке": США будут срывать поставки оружия из Ирана в Россию, — Bloomberg

Представитель Белого дома заявил, что Иран не заинтересован в ядерной сделке. Более того, военная помощь Тегерана России переходит "новые границы".

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США будут мешать Ирану поставлять оружие в России. Также Вашингтон сосредоточится на поддержке протестующих в Исламской Республике. Переговоры по ядерной сделке с Тегераном зашли в тупик. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова представителя администрации президента США Джо Байдена.

"Иран не заинтересован в сделке, и мы сосредоточены на других вещах", — заявил в интервью в субботу спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли.

Издание пишет, что Иран наращивает деятельность по обогащению урана и ограничивает международный мониторинг.

По словам Мэлли, хотя контакты между официальными лицами Евросоюза и Ирана продолжаются, а переговоры официально не приостановлены, с конца августа никаких конкретных результатов не было. Теперь США стремятся сорвать поставки оружия в Россию из Ирана. По его словам, предоставление ракет или помощь в строительстве военных производственных объектов в России перешли бы новые рубежи.

Ранее Фокус писал, что у Байдена заговорили о военном вмешательстве в Иран. Госдепартамент США заинтересован в скорейшем восстановлении ядерной сделки с Ираном. В Вашингтоне допускают, что эта цель может быть достигнута военным путем.

Также напомним, что сбитый под Бахмутом дрон показал, что РФ получает электронику из США и Тайваня. В российском "Орлане" нашли набор деталей похожий на тот, что используют для иранских Shahed.

Еще сообщалось, что журналисты рассказали, как украинские бойцы сбивают иранские дроны-камикадзе. Журналисты заявили, что в одном подразделении по борьбе с дронами несколько человек, каждый из которых имеет свое оборудование, оружие и задачи.