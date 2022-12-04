"Не зацікавлені в угоді": США зриватимуть постачання зброї з Ірану до Росії, — Bloomberg

Представник Білого дому заявив, що Іран не зацікавлений у ядерній угоді. Понад те, військова допомога Тегерана Росії переходить "нові кордони ".

Related video

США заважатимуть Ірану постачати зброю Росії. Також Вашингтон зосередиться на підтримці протестувальників в Ісламській Республіці. Переговори щодо ядерної угоди з Тегераном зайшли в глухий кут. Про це пише Bloomberg із посиланням на слова представника адміністрації президента США Джо Байдена.

"Іран не зацікавлений в угоді, і ми зосереджені на інших речах", — заявив в інтерв'ю в суботу спецпредставник США з Ірану Роберт Меллі.

Видання пише, що Іран нарощує діяльність зі збагачення урану та обмежує міжнародний моніторинг.

За словами Меллі, хоча контакти між офіційними особами Євросоюзу та Ірану продовжуються, а переговори офіційно не призупинено, з кінця серпня жодних конкретних результатів не було. Тепер США прагнуть зірвати постачання зброї до Росії з Ірану. За його словами, надання ракет чи допомога у будівництві військових виробничих об'єктів у Росії перейшли б нові рубежі.

Раніше Фокус писав, що у Байдена заговорили про військове втручання до Ірану. Держдепартамент США зацікавлений у якнайшвидшому відновленні ядерної угоди з Іраном. У Вашингтоні припускають, що цю мету можна досягти військовим шляхом.

Також нагадаємо, що збитий під Бахмутом дрон показав, що РФ отримує електроніку із США та Тайваню. У російському "Орлані" знайшли набір деталей схожий на те, що використовують для іранських Shahed.

Також повідомлялося, що журналісти розповіли, як українські бійці збивають іранські дрони-камікадзе. Журналісти заявили, що в одному підрозділі боротьби з дронами кілька людей, кожна з яких має своє обладнання, зброю та завдання.