"У крайньому випадку": у Байдена заговорили про військове втручання в Іран

Держдепартамент США зацікавлений у якнайшвидшому відновленні ядерної угоди з Іраном, а у Вашингтоні припускають, що ця мета може бути досягнута військовим шляхом.

Related video

Спецпредставник Сполучених Штатів щодо Ірану Роберт Маллі заявив, що президент Джо Байден може дати згоду на військове втручання в Іран. Про це Маллі розповів у межах дискусії на майданчику американського видання Foreign Policy.

"Президент заявив, що як крайня міра погодиться на військовий сценарій, якщо це допоможе не допустити появи в Ірану ядерної зброї. Однак час для цього ще не настав", — каже Роберт Маллі.

За словами представника США, Вашингтон віддає перевагу дипломатичному шляху врегулювання питань, що стосуються ядерної угоди з Іраном.

У джерелі зазначають, що Джо Байден обіцяв своїм виборцям вирішити питання щодо можливої появи ядерних боєголовок у Тегерана. Однак через два роки ядерна угода про ядерну зброю була майже зірвана.

Автори публікації згадали про те, що нинішні іранські лідери надають військову допомогу Російській Федерації у війні з Україною. Журналісти також згадали про протести іранських жінок проти носіння хіджабів.

Нагадаємо, що, за словами радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, американський президент зробить усе можливе, щоб не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Водночас в Ізраїлі побоюються ядерної угоди між Вашингтоном і Тегераном, оскільки вона передбачає пом'якшення санкцій проти Ірану.

Фокус також повідомляв, що президент США Джо Байден заявив про швидке звільнення Ірану. Американський лідер виступив із цією заявою на тлі вимог ірано-американських активістів відмовитися від відновлення іранської ядерної угоди.

Раніше ми писали, що представники Республіканської партії США вимагають від Байдена посилити контроль за постачанням зброї в Україну. Республіканці побоюються, що американське озброєння може потрапити до чужих рук.