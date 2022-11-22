Байден зробить усе, щоб Іран ніколи не отримав ядерну зброю, — Білий дім

Позиції США та Ізраїлю не цілком сходяться щодо Ірану. Єрусалим виступає проти спроб адміністрації Байдена відновити ядерну угоду з Тегераном, яка передбачає пом'якшення санкцій.

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Радник із національної безпеки США Джейк Салліван напередодні провів зустріч у Вашингтоні з начальником Генерального штабу Сил оборони Ізраїлю генерал-лейтенантом Авівом Кохаві, під час якої заявив, що президент США має намір зробити все можливе, щоб у розпорядженні Ірану ніколи не було ядерної зброї. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Салліван наголосив незмінність підтримки США щодо безпеки Ізраїлю. Представники двох країн обмінялися заявами щодо необхідності забезпечувати безпеку на Близькому Сході, зокрема обговорили погрози з боку Ірану та його проксі-сил.

"Салліван запевнив, що президент має намір зробити все можливе, щоб Іран ніколи не придбав ядерну зброю", — наголошується в публікації.

Сторони обговорили важливі кроки щодо деескалації становища на Західному березі Йордану. Салліван наголосив, що двостороннє рішення залишається найкращим засобом для досягнення тривалого миру.

[ + – ] Авів Кохаві та Джейк Салліван Фото: The Times of Israel

Кохаві провів у США п'ять днів, у публікації пресслужби Білого дому не повідомляється про якісь нові позиції США щодо положення на Близькому Сході.

Позиції США та Ізраїлю не цілком сходяться щодо Ірану. Єрусалим виступає проти спроб адміністрації Байдена відновити ядерну угоду з Тегераном, яка передбачає пом'якшення санкцій, які діють проти Ірану.

Однак це питання було не настільки суттєвим останнім часом, зараз Білий дім більше звертає увагу на цивільні протести в Ірані проти чинного режиму аятол.

Нагадаємо, щоб уникнути непорозумінь, експерти з України та Ірану обговорили дрони Shahed, які застосовують російські війська. Представники Ірану наполягають на своєму праві співпрацювати в оборонній сфері з будь-якими державами, виходячи зі своїх пріоритетів. Але українська сторона погрожувала наслідками за співучасть у російській агресії.

Раніше Фокус повідомляв, що в Ірані розроблено дрон Shahed-133, в основу якого ліг захоплений ізраїльський БПЛА. Тегеран заявив, що вдалося переробити розвідувальний БПЛА на ударний, додавши дві авіабомби.