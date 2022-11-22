"Уникнути непорозуміння": експерти з України та Ірану обговорили застосування дронів Shahed армією РФ

Іранці наголошували на право співробітництва в обороні з будь-якими країнами на основі власних пріоритетів. Українські представники погрожували їм відплатою за співучасть у російській агресії.

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Представництво Ірану в ООН заявило про проведення консультацій з Україною для "уникнення непорозумінь" щодо застосування Росією на фронті ударів іранських дронів. Про це повідомило іранське держагентство IRNA.

Тегеран запросив експертну зустріч після статті в американській газеті The Washington Post про запуск масового виробництва іранських ударних БПЛА в Росії. Прессекретарка Ради національної безпеки Едріен Вотсон заявила, що Іран допомагає РФ вбивати українців.

"Були зроблені важливі кроки у спільній взаємодії оборонних експертів Ірану та України. Це продовжиться доти, доки не будуть усунені будь-які непорозуміння з цього приводу", — заявила іранська сторона.

У представництві наголошують на багаторічній співпраці Росії та Ірану в галузі оборони. Іран може співпрацювати у військовій сфері з іншими країнами відповідно до потреб та пріоритетів, йдеться у заяві.

"З початку війни в Україні Іран зайняв чітку позицію, наголосивши на повному дотриманні принципів і цілей Статуту ООН та міжнародного законодавства", — зазначив іранський представник.

Наслідки військової співпраці з Росією для Ірану

Факт зустрічі з іранською стороною підтвердив речник МЗС України Олег Ніколенко. За його словами, українські фахівці заявили, що наслідки співпраці з Росією будуть несуміснимиз можливою вигодою.

"Експертна зустріч справді відбулася, подробиці я розголошувати не можу. Українська сторона продовжує вживати максимально жорстких заходів, щоб унеможливити використання іранської зброї з боку Росії для війни проти України", — заявив він.

Україна, за словами Ніколенка, донесла до відома Ірану позицію про наслідки через співучасть у російській агресії.

Нагадаємо, що Сполучені Штати ввели санкції проти іранської компанії Shahed Aviation Industries, яка виробляє дрони-камікадзе Shahed-136. Ці БПЛА активно використовує в Україні російська армія.

Іранські безпілотники застосовувалися під час обстрілу енергоінфраструктури України 15 листопада. Росіяни цього дня запускали дрони Shahed-131.

Аналітики Інституту вивчення війни раніше говорили, що РФ передала Ірану трофейні протитанкові ракети NLAW та Javelin в обмін на дрони-камікадзе.