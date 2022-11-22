"Избежать недоразумения": эксперты из Украины и Ирана обсудили применение дронов Shahed армией РФ

Иранцы подчеркивали право сотрудничества в обороне с любыми странами исходя из собственных приоритетов. Украинские представители пригрозили им возмездием за соучастие в российской агрессии.

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Представительство Ирана в ООН заявило о проведении консультаций с Украиной для "избежания недоразумений" по поводу применения Россией на фронте иранских ударных дронов. Об этом сообщило иранское госагентство IRNA.

Тегеран запросил экспертную встречу после статьи в американской газете The Washington Post о запуске массового производства иранских ударных БПЛА в России. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриэн Уотсон заявила, что Иран помогает РФ убивать украинцев.

"Были предприняты важные шаги в совместном взаимодействии оборонных экспертов Ирана и Украины. Это продолжится до тех пор, пока не будут устранены любые недоразумения по этому поводу", — заявила иранская сторона.

В представительстве подчеркивают многолетнее сотрудничество России и Ирана в области обороны. Иран может сотрудничать в военной сфере с другими странами в соответствии с потребностями и приоритетами, говорится в заявлении.

"С начала войны в Украине Иран занял четкую позицию, подчеркнув полное соблюдение принципов и целей Устава ООН и международного законодательства", — отметил иранский представитель.

Последствия военного сотрудничества с Россией для Ирана

Факт встречи с иранской стороной подтвердил спикер МИД Украины Олег Николенко. По его словам, украинские специалисты заявили, что последствия сотрудничества с Россией будут несопоставимы с возможной выгодой.

"Экспертная встреча действительно состоялась, подробности я разглашать не могу. Украинская сторона продолжает принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование иранского оружия со стороны России для войны против Украины", — заявил он.

Украина, по словам Николенко донесла до сведения Ирана позицию о последствиях из-за соучастия в российской агрессии.

Напомним, что Соединенные Штаты ввели санкции против иранской компании Shahed Aviation Industries, которая производит дроны-камикадзе Shahed-136. Эти БПЛА активно использует в Украине российская армия.

Иранские беспилотники применялись во время обстрела энергоинфраструктуры Украины 15 ноября. Россияне в этот день запускали дроны Shahed-131.

Аналитики Института изучения войны ранее говорили, что РФ передала Ирану трофейные противотанковые ракеты NLAW и Javelin в обмен на дроны-камикадзе.