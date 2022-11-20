Иран и Россия заключили соглашение о создании сотен БПЛА на территории РФ, — WP

Американские чиновники считают, что на сегодняшний день Иран выступает в роли конструкторского бюро для РФ. Таким образом Россия сможет значительно увеличить свой запас ударных беспилотников — недорогого, но эффективного вооружения.

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Россия могла существенно увеличить свои запасы беспилотных летательных аппаратов, так как Москва и Тегеран достигли соглашения о начале производства сотен беспилотных боевых БПЛА на территории России. Как сообщают журналисты The Washington Post со ссылкой на разведданные американских служб, российские и иранские чиновники завершили сделку во время встречи в Иране в начале ноября.

Обозреватели пишут, что Иран и Россия быстро движутся к передаче проектов и ключевых компонентов, которые могут позволить начать производство дронов на территории РФ в течение нескольких месяцев. Таким образом Россия может увеличить свои запасы относительно недорогих, но очень разрушительных систем вооружения, которые меняют характер войны в Украине.

Если соглашение будет полностью реализовано, оно станет свидетельством дальнейшего углубления альянса России с Ираном, который уже сыграл ключевую роль в военной поддержке РФ в ее войне, отмечают журналисты. Кроме того, сотрудничество с Москвой может принести Тегерану значительные экономические и политические выгоды, даже несмотря на угрозы новых экономических санкций со стороны Запада.

От принятия решения до его реализации дело продвигается быстро. Дело движется достаточно быстро и энергично", — цитируют журналисты одного из американских чиновников.

[ + – ] Фото IRNA: Подземная база "313" БПЛА иранской Армии

Несмотря на то, что Белый дом отказался официально комментировать российско-иранское сотрудничество, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон заявила, что Соединенные Штаты вместе с союзниками используют все средства для разоблачения и сдерживания поставок Ираном дронов для Вооруженных сил РФ.

"Иран и Россия могут лгать всему миру, но они не могут скрыть факты: Тегеран помогает убивать украинских гражданских лиц, предоставляя им оружие и помогая России в ее операциях", — подчеркнула Уотсон.

Также американские чиновники считают, что на сегодняшний день Иран выступает в роли конструкторского бюро для РФ, а обладание Ираном западных технологий в сочетании с промышленными масштабами России говорят о взаимной выгоде двух держав. Однако ключевой вопрос, по мнению экспертов в области вооружений, заключается в том, сможет ли Россия приобрести или изготовить такие электронные и оптические системы, которые позволят иранским беспилотникам успешно наносить точные удары на больших расстояниях.

"Очевидно, что россияне предлагают дипломатическую и экономическую помощь. Им также известно о международном давлении на Иран, и они хотят помочь смягчить его", — сообщил один из чиновников.

В то же время иранское представительство при ООН по своему комментирует информацию о военной помощи России. Советник иранской дипмиссии Махди Нуриан заявил, что Иран и Россия поддерживают двустороннее сотрудничество в области обороны, науки и исследований, которое началось еще до начала полномасштабной войны в Украине.

Вместе с тем журналисты отмечают, что в 2023 году истекает срок действия эмбарго ООН на продажу иранских баллистических ракет, что позволит Тегерану свободно продавать свое оружие России и другим странам.

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Новая сделка Ирана и России: 200 дронов в ближайшие дни

Напомним, в США ввели в действие санкции в отношении иранской компании Shahed Aviation Industries, которая ответственна за разработку и производство дронов Shahed-136. Кроме этой компании под санкции попали компании-поставщики дронов Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC, а также Аббас Джум и Тигран Срабионов, которые ответственны за обеспечение дронами-камикадзе "Группы Вагнера".