Іран та Росія уклали угоду про створення сотень БПЛА на території РФ, — WP

Американські чиновники вважають, що сьогодні Іран виступає в ролі конструкторського бюро для РФ. Так Росія зможе значно збільшити свій запас ударних безпілотників — недорогого, але ефективного озброєння.

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Росія могла суттєво збільшити свої запаси безпілотних літальних апаратів, оскільки Москва та Тегеран досягли угоди про початок виробництва сотень безпілотних бойових БПЛА біля Росії. Як повідомляють журналісти The Washington Post з посиланням на розвіддані американських служб, російські та іранські чиновники завершили угоду під час зустрічі в Ірані на початку листопада.

Оглядачі пишуть, що Іран і Росія швидко рухаються до передачі проєктів та ключових компонентів, які можуть дозволити розпочати виробництво дронів на території РФ протягом кількох місяців. Так Росія може збільшити свої запаси щодо недорогих, але дуже руйнівних систем озброєння, які змінюють характер війни в Україні.

Якщо угода буде повністю реалізована, вона стане свідченням подальшого поглиблення альянсу Росії з Іраном, який відіграв ключову роль у військовій підтримці РФ у її війні, зазначають журналісти. Крім того, співпраця з Москвою може принести Тегерану значні економічні та політичні вигоди, навіть попри загрози нових економічних санкцій із боку Заходу.

Від ухвалення рішення до його реалізації справа просувається швидко. Справа рухається досить швидко та енергійно", — цитують журналісти одного з американських чиновників.

[ + – ] Фото IRNA: Підземна база "313" БПЛА іранської Армії

Попри те, що Білий дім відмовився офіційно коментувати російсько-іранське співробітництво, прессекретарка Ради національної безпеки Едрієнн Вотсон заявила, що Сполучені Штати разом із союзниками використовують усі засоби для викриття та стримування постачання Іраном дронів для Збройних сил РФ.

"Іран і Росія можуть брехати всьому світу, але вони не можуть приховати факти: Тегеран допомагає вбивати українських цивільних осіб, надаючи їм зброю та допомагаючи Росії в її операціях", — наголосила Вотсон.

Також американські чиновники вважають, що сьогодні Іран виступає в ролі конструкторського бюро для РФ, а володіння Іраном західних технологій у поєднанні з промисловими масштабами Росії говорять про взаємну вигоду двох держав. Однак ключове питання, на думку експертів у галузі озброєнь, полягає в тому, чи зможе Росія придбати, або виготовити такі електронні та оптичні системи, які дозволять іранським безпілотникам успішно завдавати точних ударів на великих відстанях.

"Очевидно, що росіяни пропонують дипломатичну та економічну допомогу. Їм також відомо про міжнародний тиск на Іран, і вони хочуть допомогти пом'якшити його", — повідомив один із чиновників.

Водночас іранське представництво при ООН по-своєму коментує інформацію про військову допомогу Росії. Радник іранської дипмісії Махді Нуріан заявив, що Іран і Росія підтримують двосторонню співпрацю в галузі оборони, науки та досліджень, яка розпочалася ще до початку повномасштабної війни в Україні.

Водночас журналісти зазначають, що у 2023 році закінчується термін дії ембарго ООН на продаж іранських балістичних ракет, що дозволить Тегерану вільно продавати свою зброю Росії та іншим країнам.

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Нагадаємо, у США ввели в дію санкції щодо іранської компанії Shahed Aviation Industries, яка відповідальна за розробку та виробництво дронів Shahed-136. Окрім цієї компанії під санкції потрапили компанії-постачальники дронів Success Aviation Services FZC та i Jet Global DMCC, а також Аббас Джум та Тігран Срабіонів, які відповідальні за забезпечення дронами-камікадзе "Групи Вагнера".