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Мир

Байден сделает все, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие, — Белый дом

Джо Байден, Президент США Джо Байден
Фото: Sky News | Президент США Джо Байден

Позиции США и Израиля не вполне сходятся по части Ирана. Иерусалим выступает против попыток администрации Байдена возобновить ядерное соглашение с Тегераном, которое предусматривает смягчение санкций.

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Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан накануне провел встречу в Вашингтоне с начальником Генерального штаба Сил обороны Израиля генерал-лейтенантом Авивом Кохави, во время которой заявил, что президент США намерен предпринять все возможное, чтобы в распоряжении Ирана никогда не было ядерного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Салливан подчеркнул неизменность поддержки США в том, что касается безопасности Израиля. Представители двух стран обменялись заявлениями относительно необходимости обеспечивать безопасность на Ближнем Востоке, в том числе обсудили угрозы со стороны Ирана и его прокси-сил.

"Салливан заверил, что президент намерен сделать все возможное, чтобы Иран никогда не приобрел ядерное оружие", — отмечается в публикации

Стороны обсудили важные шаги по деэскалации положения на Западном берегу Иордана. Салливан подчеркнул, что двустороннее решение остается лучшим средством для достижения продолжительного мира.

Авив Кохави, Джейк Салливан Fullscreen
Авив Кохави и Джейк Салливан
Фото: The Times of Israel

Кохави провел в США пять дней, в публикации пресс-службы Белого дома не сообщается о каких-то новых позициях США по положению на Ближнем Востоке.

Позиции США и Израиля не вполне сходятся по части Ирана. Иерусалим выступает против попыток администрации Байдена возобновить ядерное соглашение с Тегераном, предусматривающее смягчение санкций, которые действуют против Ирана.

Однако этот вопрос был не столь существенен в последние время, сейчас Белый дом больше обращает внимание на гражданские протесты в Иране против действующего режима аятолл.

Напомним, что дабы избежать недоразумений, эксперты из Украины и Ирана обсудили дроны Shahed, которые применяют российские войска. Представители Ирана настаивают на своем праве сотрудничать в оборонной сфере с любыми государствами, исходя из собственных приоритетов. Но украинская сторона пригрозила последствиями за соучастие в российской агрессии.

Ранее Фокус сообщал, что в Иране разработан дрон Shahed-133, в основу которого лег захваченный израильский БПЛА. Тенегар заявил, что удалось переделать разведывательный БПЛА в ударный, добавив две авиабомбы.