Байден сделает все, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие, — Белый дом

Позиции США и Израиля не вполне сходятся по части Ирана. Иерусалим выступает против попыток администрации Байдена возобновить ядерное соглашение с Тегераном, которое предусматривает смягчение санкций.

Related video

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан накануне провел встречу в Вашингтоне с начальником Генерального штаба Сил обороны Израиля генерал-лейтенантом Авивом Кохави, во время которой заявил, что президент США намерен предпринять все возможное, чтобы в распоряжении Ирана никогда не было ядерного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Салливан подчеркнул неизменность поддержки США в том, что касается безопасности Израиля. Представители двух стран обменялись заявлениями относительно необходимости обеспечивать безопасность на Ближнем Востоке, в том числе обсудили угрозы со стороны Ирана и его прокси-сил.

"Салливан заверил, что президент намерен сделать все возможное, чтобы Иран никогда не приобрел ядерное оружие", — отмечается в публикации

Стороны обсудили важные шаги по деэскалации положения на Западном берегу Иордана. Салливан подчеркнул, что двустороннее решение остается лучшим средством для достижения продолжительного мира.

[ + – ] Авив Кохави и Джейк Салливан Фото: The Times of Israel

Кохави провел в США пять дней, в публикации пресс-службы Белого дома не сообщается о каких-то новых позициях США по положению на Ближнем Востоке.

Позиции США и Израиля не вполне сходятся по части Ирана. Иерусалим выступает против попыток администрации Байдена возобновить ядерное соглашение с Тегераном, предусматривающее смягчение санкций, которые действуют против Ирана.

Однако этот вопрос был не столь существенен в последние время, сейчас Белый дом больше обращает внимание на гражданские протесты в Иране против действующего режима аятолл.

Напомним, что дабы избежать недоразумений, эксперты из Украины и Ирана обсудили дроны Shahed, которые применяют российские войска. Представители Ирана настаивают на своем праве сотрудничать в оборонной сфере с любыми государствами, исходя из собственных приоритетов. Но украинская сторона пригрозила последствиями за соучастие в российской агрессии.

Ранее Фокус сообщал, что в Иране разработан дрон Shahed-133, в основу которого лег захваченный израильский БПЛА. Тенегар заявил, что удалось переделать разведывательный БПЛА в ударный, добавив две авиабомбы.