"В крайнем случае": у Байдена заговорили о военном вмешательстве в Иран

Госдепартамент США заинтересован в скорейшем восстановлении ядерной сделки с Ираном. а в Вашингтоне допускают, что эта цель может быть достигнута военным путем.

Related video

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Роберт Малли заявил, что президент Джо Байден может дать согласие на военное вмешательство в Иран. Об этом Малли рассказал в рамках дискуссии на площадке американского издания Foreign Policy.

"Президент заявил, что в качестве крайней меры согласится на военный сценарий, если это поможет не допустить появление у Ирана ядерного оружия. Однако время для этого еще не пришло", — говорит Роберт Малли.

По словам представителя США, Вашингтон предпочитает дипломатический путь урегулирования вопросов, касающихся ядерной сделки с Ираном.

В источнике отмечают, что Джо Байден обещал своим избирателям решить вопрос возможного появления ядерных боеголовок у Тегерана. Однако спустя два года ядерная сделка о ядерном оружии была почти сорвана.

Авторы публикации упомянули о том, что нынешние иранские лидеры предоставляют военную помощь Российской Федерации в войне с Украиной. Журналисты также вспомнили о протестах иранских женщин против ношения хиджабов.

Напомним, что по словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, американский президент сделает все возможное, чтобы не допустить получение Ираном ядерного оружия.

При это в Израиле опасаются ядерной сделки между Вашингтоном и Тегераном, так как она предусматривает смягчение санкций против Ирана.

Фокус также сообщал, что президент США Джо Байден заявил о скором освобождении Ирана. Американский лидер выступил с данным заявлением на фоне требований ирано-американских активистов отказаться от возобновления иранской ядерной сделки.

Ранее мы писали, что представители Республиканской партии США требуют от Байдена ужесточить контроль за поставками оружия в Украину. Республиканцы опасаются, что американское вооружение может попасть в чужие руки.