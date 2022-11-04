Джо Байден заявил, что США собираются освободить Иран (видео)

Глава Белого дома при этом уточнил, что иранские граждане скоро сами себя освободят.

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Во время предвыборного митинга в поддержку демократов сторонники президента США Джо Байдена призвали его обратить внимание на продолжающиеся протесты в Иране, который начались после смерти 22 летней девушки Махсы Амини. Американский лидер в ответ заявил, что Соединенные штаты намерены освободить Иран. Об этом сообщает издание Associated Press.

Глава Белого дома сделал эти заявления, когда участники митинга держали мобильные телефоны с надписью "FREE IRAN" (Свободу Ирану).

"Не волнуйтесь, мы освободим Иран. Они сами себя освободят очень скоро", — сказал Байден.

Обозреватели отмечают, что заявление Байдена прозвучали на фоне растущей критики его администрации со стороны ирано-американских активистов, которые призывают Белый дом отказаться от усилий по возобновлению иранской ядерной сделки из-за протестов.

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В то же время Вашингтон отреагировал на инцидент, связанный со смертью иранской девушки, и объявил о санкциях против иранских официальных лиц за жестокое обращение с демонстрантами. Кроме того администрация Байдена ударила санкциями за поставку иранских беспилотников и предоставление технической помощи России для ее войны против Украины.

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Напомним, в Совете нацбезопасности США заявили, что Вашингтон без колебаний вмешается в случае возникновения вооруженного конфликта между Ираном и Саудовской Аравией. Заявления прозвучали на фоне поступивших разведданных о том, что Иран якобы собирается напасть на своего южного соседа.

Правительство Ирана 2 ноября подняло над мечетью Джамкаран в священном шиитском городе Кум красное знамя возмездия. Такой же флаг был поднят и над мечетью в городе Шираз на юге Ирана, что может означать объявление войны.