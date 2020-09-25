США ввели новые санкции против Ирана

Ограничения введены за преследования и жестокое обращение с людьми, выступающими против режима.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американское правительство ввело новый пакет санкций против судебной и пенитенциарной систем Ирана за преследования и жестокое обращение с людьми, выступающими против режима.

Об этом сообщает Укринформ.

"Сегодня США ввели санкции против нескольких иранских чиновников, а также учреждений за грубые нарушения прав человека", – сказал Помпео.

Под санкции попадут двое судей, две судебные инстанции и два пенитенциарных учреждения, где преследовались люди, которые были не согласны с ситуацией в стране.

"Это охватывает случаи пыток, жестокого, бесчеловечного обращения и действий, унижающих достоинство, а также произвольных задержаний и отказа в правах на свободу исповедания своей веры, мирных собраний и выражения мнений", – отмечается в заявлении.

Как сообщает Reuters, на решение американских властей ввести новые санкции повлияло то, что иранский суд приговорил к смертной казни 27-летнего иранского борца Навида Афкари, несмотря на призывы международного сообщества о помиловании.

Майк Помпео осудил власти Ирана за казнь Афкари, заявив, что исполнение смертного приговора – "гнусный и жестокий акт".

Напомним, в июле В Иране казнили информатора ЦРУ Махмуда Мусави Маджда, назвавшего американцам местоположение генерала Касема Сулеймани, который был убит США в январе в Багдаде.