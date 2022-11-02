США без колебаний вмешаются в случае нападения Ирана на Саудовскую Аравию, — AP

Вместе с тем ни одно посольство или консульство США не предупреждало своих граждан на Ближнем Востоке о назревающем конфликте.

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Соединенные Штаты обеспокоены угрозами со стороны Ирана в адрес Саудовской Аравии и без колебаний ответят в случае необходимости, сообщает международное агентство Associated Press после заявлений американских чиновников о том, что Тегеран готовится к атаке на королевство.

"Мы обеспокоены картиной угроз и остаемся в постоянном контакте по военным и разведывательным каналам с саудитами. Мы без колебаний будем действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе", — цитирует издание представителя Совета национальной безопасности США.

Обозреватели отмечают, что повышенные опасения по поводу возможного нападения на Саудовскую Аравию возникают в связи с тем, что администрация президента Джо Байдена критикует Тегеран за подавление массовых протестов и осуждает его за отправку сотен беспилотников в Россию для использования в войне на Украине.

Вместе с тем по данным источников агентства, существует реальная угроза нападения Ирана на королевство в ближайшее время или в течение 48 часов. Однако ни одно посольство или консульство США в регионе не предупреждало об этом американских граждан в Саудовской Аравии или где-либо еще на Ближнем Востоке.

Напомним, что 2 ноября Саудовская Аравия поделилась разведывательными данными с США о неминуемой атаке Ирана на королевство. Как сообщили журналисты Wall Street Journal, конфликт может разгореться из-за того, что Тегеран обвиняет Эр-Рияд в подстрекательствах к протестам и массовым беспорядкам, которые начались в Иране еще в сентябре.

В Иране погибли 57 человек во время антиправительственных протестов, которые начались в сентябре после смерти 22-летней девушки Махсы Амини. По данным "Радио Свобода" иранские силовики применяли против протестующих огнестрельное оружие.