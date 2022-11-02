США без вагань втрутяться в разі нападу Ірану на Саудівську Аравію, — AP

Водночас жодне посольство чи консульство США не попереджало своїх громадян на Близькому Сході про конфлікт, що назріває.

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Сполучені Штати стурбовані погрозами з боку Ірану на адресу Саудівської Аравії та без вагань дадуть відповідь у разі потреби, повідомляє міжнародне агентство Associated Press після заяв американських чиновників про те, що Тегеран готується до атаки на королівство.

"Ми стурбовані картиною погроз і залишаємося в постійному контакті за допомогою військових і розвідувальних каналів із саудитами. Ми без вагань діятимемо на захист наших інтересів і партнерів у регіоні", — цитує видання представника Ради національної безпеки США.

Оглядачі зазначають, що підвищені побоювання щодо можливого нападу на Саудівську Аравію виникають через те, що адміністрація президента Джо Байдена критикує Тегеран за придушення масових протестів і засуджує його за відправку сотень безпілотників у Росію для використання у війні в Україні.

Водночас, за даними джерел агентства, існує реальна загроза нападу Ірану на королівство найближчим часом або протягом 48 годин. Однак жодне посольство або консульство США в регіоні не попереджало про це американських громадян у Саудівській Аравії або деінде на Близькому Сході.

Нагадаємо, що 2 листопада Саудівська Аравія поділилася розвідувальними даними зі США про неминучу атаку Ірану на королівство. Як повідомили журналісти Wall Street Journal, конфлікт може розгорітися через те, що Тегеран звинувачує Ер-Ріяд у підбурюваннях до протестів і масових заворушень, які почалися в Ірані ще у вересні.

В Ірані загинули 57 людей під час антиурядових протестів, які почалися у вересні після смерті 22-річної дівчини Махси Аміні. За даними "Радіо Свобода", іранські силовики застосовували проти протестувальників вогнепальну зброю.