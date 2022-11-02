"Остання попередження": Саудівська Аравія заявила, що Іран готує на неї напад, — WSJ

Видання пише, що Іран звинувачує Саудівську Аравію у підбурюваннях до протестів, які розпочалися в Ісламській Республіці ще у вересні.

Related video

Саудівська Аравія поділилася розвідданими зі США, попередивши про неминучу атаку Ірану на цілі в королівстві. Про це пише Wall Street Journal.

Журналісти пишуть, що у відповідь на попередження Саудівська Аравія, США та низка інших сусідніх держав підвищили рівень бойової готовності своїх збройних сил. Офіційні особи Саудівської Аравії заявили, що Іран готовий вчинити напади як на королівство, так і на Ербіль в Іраку, щоб відвернути увагу від внутрішніх протестів.

Рада національної безпеки Білого дому заявила, що стурбована попередженнями і готова відреагувати, якщо Іран здійснить атаку.

"Ми стурбовані картиною погроз і підтримуємо постійний контакт по військових та розвідувальних каналах із саудівцями", — заявив представник Ради національної безпеки.

Видання пише, що іранська влада публічно звинуватила Саудівську Аравію, а також США та Ізраїль у підбурюванні до демонстрацій, які відбуваються по всій Ісламській Республіці у вересні. Минулого місяця командувач іранським Корпусом вартових ісламської революції публічно попередив Саудівську Аравію, щоб вона обмежила висвітлення протестів в Ірані супутниковими каналами новин на фарсі.

"Це наше останнє попередження, тому що ви втручаєтеся у наші внутрішні справи через ці ЗМІ", — сказав генерал-майор Хоссейн Саламі.

Державне інформаційне агентство Ірану IRNA назвало Iran International "мережею, створеною Саудівською Аравією у 2017 році в Лондоні", яка приймає повністю антиіранський підхід. Канал використав соціальні мережі та свої супутникові трансляції для показу відео іранських протестів та розгону поліцією з початку масових заворушень в Ірані.

Нагадаємо, що протести в Ірані почалися після смерті 22-річної дівчини Махси Аміні. Її затримали місцеві силовики за "неправильне носіння хіджабу". Правозахисники стверджують, що дівчина була забита до смерті. Через це багато молодих людей вийшли на вулиці. Протести переросли у сутички з правоохоронцями, які служать Корпусу вартових ісламської революції (КСІР).

Також Фокус повідомляв, що іранські дрони Mohajer-6, які атакують Україну, обладнані українськими запчастинами. У розвідці заявили, що дрон містить деталі з України, а також комплектуючі із США, Японії, Китаю, Швеції та інших країн Європи.

Ще повідомлялося, що в Ірані невідомі влаштували теракт біля мавзолею Шах-Черах. За інформацією місцевих ЗМІ, серед жертв теракту є маленька дитина. Двох із трьох нападників поліція вже затримала.