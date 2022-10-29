Іранські дрони Mohajer-6, що атакують Україну, обладнані українськими запчастинами, — ГУР

У розвідці заявили, що дрон містить деталі з України, а також комплектуючі із США, Японії, Китаю, Швеції та інших країн Європи.

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Українські зенітники змогли посадити іранський дрон Mohajer-6, який запустили російські окупанти. Так, безпілотник приземлився на воду у Чорному морі. Про це повідомляє Військове телебачення України.

БПЛА досліджували спеціалісти Головного управління розвідки Міністерства оборони. Пристрій розібрали, щоб з'ясувати, які у нього технічні начинки. Як виявилося, іранський дрон обладнано великою кількістю іноземних деталей, деякі з яких було зроблено в Україні.

Повідомляється, що дрон містить на 3/4 комплектуючі із США, є також комплектуючі із Японії, Китаю, Швеції, Австрії та навіть один компонент українського виробництва.

"Тепер фахівці ГУР розбиратимуться, як вони туди потрапили", — сказано у повідомленні розвідки.

Доказ того, що інші країни постачали Ірану, що перебуває під санкціями, комплектуючі для зброї будуть передані міжнародним організаціям.

Зазначимо, що міжнародно-правові санкції забороняють експорт до Ірану важкої, ракетної та значної частини військової продукції, прямих іноземних інвестицій у нафтогазову та нафтохімічну промисловість, а також контакти з Корпусом вартових ісламської революції.

Що таке дрон Mohajer-6?

Mohajer-6 — це іранський безпілотний літальний апарат, який використовується для розвідки, спостереження, захоплення цілей. Серійне виробництво Mohajer-6 було розпочато у лютому 2018 року.

Раніше Фокус повідомляв, що Залужний назвав головні завдання, які зараз стоять перед ЗСУ. За словами головнокомандувача, у росіян більша перевага, проте вони не можуть мати успіх у боротьбі з ЗСУ.

Ще нагадаємо, що бійці спецпідрозділу "Хорт" убили заступника начальника штабу ПВК "Вагнера". У спецпідрозділі повідомили, що під час бойового контакту було знищено всю групу ворога.

Також повідомлялося, що агресія РФ дала Польщі право на розміщення ядерної зброї в країні. Глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох вважає, що Росія своїми діями в Україні анулювала пакт Росія-НАТО від 1997 року.