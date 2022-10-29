"ГУР готує нагороди": бійці спецпідрозділу "Хорт" убили заступника начальника штабу ПВК "Вагнера"

У спецпідрозділі повідомили, що під час бойового контакту було знищено всю групу ворога.

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Під час виконання бойового завдання бійці нашого спецпідрозділу у ближньому бою зіткнулися з групою бойовиків сумнозвісного ПВК "Вагнера", яку контролює соратник президента РФ Путіна мільярдер Євген Пригожин. Про це сказано на сторінці спецпідрозділу у Facebook.

"Бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу. Серед двохсот вагнерівців було ідентифіковано заступника начальника штабу", — сказано в повідомленні.

Також наголошується, що бійці забрали у заступника начальника штабу приватної військової компанії автомат АК-12, який було прийнято на озброєння до 2018 року.

Крім того, про те, що сталося, розповів виконавчий директор у Центр Соціального Інжинірингу Костянтин Прошинський.

"Кажуть, що ГУР готує нагороди нам за цього чола", — написав Прошинський у себе у Facebook.

За його словами, бійці натрапили на групу найманців випадково.

[ + – ] Бійці спецпідрозділу "Хорт" убили заступника начальника штабу ПВК "Вагнера"

Що таке начальник штабу?

Начальник штабу – посада у формуваннях збройних сил. У радянських і російських збройних силах начальник штабу є обличчям командного складу, що стоїть на чолі штабу об'єднання, з'єднання, частини або підрозділу армії, авіації або флоту.

Раніше Фокус повідомляв, що Шойгу прозвітував перед Путіним про закінчення "часткової мобілізації". Глава Міноборони РФ заявив, що всього було мобілізовано 300 тисяч людей. З них 82 тисячі після навчання вже були спрямовані на війну, 218 тисяч проходять навчання на полігонах.

Також нагадаємо, що контррозвідники СБУ знищили дроном новітню російську РЕБ. Станцію радіоелектронної боротьби "Силок-01" зробили спеціально для боротьби з безпілотниками. Фахівці військової контррозвідки СБУ скинули на нього дві бомби з БПЛА, який був прямо над антеною комплексу.

Ще нагадаємо, що в Росії закінчуються балістичні ракети. За словами Юрія Ігната, у ЗС РФ все ще зберігається запас ракет Х-22, але оцінити їхній стан складно. Достатньо ракет для комплексів С-300, їх дальність кустарним способом розширили до 150 км.