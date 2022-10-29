"ГУР готовит награды": бойцы спецподразделения "Хорт" убили замначальника штаба ЧВК "Вагнера"

В спецподразделении сообщили, что во время боевого контакта была уничтожена вся группа неприятеля.

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При выполнении боевого задания бойцы нашего спецподразделения в ближнем бою столкнулись с группой боевиков печально известного ЧВК "Вагнера", которую контролирует соратник президента РФ Путина миллиардер Евгений Пригожин. Об этом сказано на странице спецподразделения в Facebook.

"Боевой контакт отправил в ад всю вражескую группу. Среди двухсотых вагнеровцев был идентифицирован заместитель начальника штаба", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что бойцы забрали у заместителя начальника штаба частной военной компании автомат АК-12, который был принят на вооружение в РФ в 2018 году.

Кроме того, о случившемся рассказал исполнительный директор в Центр Социального Инжиниринга Константин Прошинский.

"Говорят, что ГУР готовит награды нам за этого чела", — написал Прошинский у себя в Facebook.

По его словам, бойцы наткнулись на группу наемников случайно.

[ + – ] Бойцы спецподразделения "Хорт" убили замначальника штаба ЧВК "Вагнера"

Что такое начальник штаба?

Начальник штаба – должность в формированиях вооруженных сил. В советских и российских вооруженных силах начальник штаба представляет собой лицо командного состава, стоящее во главе штаба объединения, соединения, части или подразделения армии, авиации или флота.

Ранее Фокус сообщал, что Шойгу отчитался перед Путиным об окончании "частичной мобилизации". Глава Минобороны РФ заявил, что всего было мобилизовано 300 тысяч человек. Из них 82 тысячи после обучения уже были направлены на войну, 218 тысяч проходят обучение на полигонах.

Также напомним, что контрразведчики СБУ уничтожили дроном новейшую российскую РЭБ. Станцию ​​радиоэлектронной борьбы "Силок-01" сделали специально для борьбы с беспилотниками. Специалисты военной контрразведки СБУ сбросили на него 2 бомбы с БПЛА, который был прямо над антенной комплекса.

Еще напомним, что у России заканчиваются баллистические ракеты. По словам Юрия Игната, у ВС РФ все еще сохраняется запас ракет Х-22, но оценить их состояние сложно. Достаточно ракет для комплексов С-300, их дальность кустарным способом расширили до 150 км.