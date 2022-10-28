"Искандеры" уже в дефиците: у России заканчиваются баллистические ракеты, — спикер ВВС (видео)

По словам Юрия Игната, у ВС РФ все еще сохраняется запас ракет Х-22, но оценить их состояние сложно. Достаточно ракет для комплексов С-300, их дальность кустарным способом расширили до 150 км. Отсюда частые жертвы среди мирных граждан.

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Удары российскими ракетами советского образца наносятся только по объектам критической инфраструктуры, при этом за помощью в поставках баллистических ракет ВС РФ приходится обращаться к Ирану и Северной Корее. Об этом заявил спикер ВВС Украины Юрий Игнат на недавнем брифинге.

Представитель украинских ВВС считает, что ракетный арсенал противника сокращается, поэтому им приходится менять тактику по части обстрелов украинских городов.

"Они просят их у Ирана. Еще есть Северная Корея, их союзник, — объяснил Игнат. — Ракеты "Искандер" уже в дефиците, неприкосновенный запас исчерпан. Поэтому баллистические ракеты они пытаются получить от Ирана".

Ракеты другого типа тоже на исходе: ими наносятся удары по объектам критической инфраструктуры, но не по военным.

"Расслабляться нельзя, но статистика показывает, что враг бьет по энергетике", — отметил спикер, добавив, что самый массированный удар в течение месяца произошел 10 октября, когда оккупанты не пожалели 84 ракеты. Из них наиболее дорогостоящих 55 — это Х-101 и Х-555.

Вместе с тем, сохраняется запас ракет Х-22, но оценить их состояние сложно. У ВС РФ также достаточно ракет для комплексов С-300, которыми ведут обстрел в зоне боестолкновений. Их дальность была увеличена кустарным способом — до 150 км. Отсюда и частые жертвы среди гражданского населения.

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