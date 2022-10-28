Переплюнули "мангалы" на башнях танков: в Беларуси придумали как "обмануть" Javelin (фото)

Модернизация танка с привариванием трубы сзади названа улучшением с учетом российского опыта в "спецоперации". Открытый огонь должен "перехватывать" на себя наводящиеся по тепловой сигнатуре ракеты.

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В Беларуси показали новинки модернизации бронетехники и военного транспорта. Их улучшили с учетом войны в Украине. Об этом сообщает белорусская мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

На полигоне в Минской области показали обновленную технику, а также захваченные в Украине гранатометы и ПТРК. Однако более интересны образцы белорусской техники, которая должна усилить ВС Беларуси.

На фото ниже на заднем плане виднеется МАЗ с деревянными колодами на передке, покрышками и бронижелетом на дверях. Далее на фото стоят белорусские и китайские внедорожники DongFeng Mengshi EQ2050F. Также есть российский УАЗ "Патриот" с пулеметом ДШК и наваренными металлическими бронепластинами.

[ + – ] МАЗ с колодами и внедорожники с пулеметами ДШК

Однако больше всего внимания привлек Т-72Б, обваренный решетками. Белорусские инженеры установили по периметру танка протикумулятивные решетки. Вместе с ними установили "мангал" на крыше с мешками с песком. В задней части приварена труба с открытым огнем. Как пишут Oryx, по задумке эта труба должна сбивать противотанковые ракеты с цели за счет тепловой сигнатуры. Некоторые из ракет наводятся по тепловому следу.

[ + – ] Российские "ноу-хау" в 2021 году

Также стоит отметить, что в российской армии также прибегали к таким "ноу-хау". В 2021 году во время форму "Армия-2021" продемонстрировали танки Т-72Б3 с подобной конструкцией с открытым огнем сзади. Однако как пишет "Милитарный", 8 месяцев вторжения показали, что такие конструкции абсолютно неэффективны.

Напомним, в Беларуси записали ответ на обращение ВСУ, в котором призвали не провоцировать войну. Также сообщалось, что Беларусь запускает дроны с Чернобыльской зоны отчуждения для атак Украины.