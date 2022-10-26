"Не провоцируйте и не нагнетайте": ВС Беларуси записали ответ на обращение ВСУ (видео)

Белорусские военные вспомнили про то как "деды и прадеды вместе пешком до Берлина дошли", а также назвали ролик украинской армии "уделом слабых" из-за якобы запугивания.

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Министерство обороны Беларуси опубликовало ответное обращение к украинской армии, в котором призывают Украину не провоцировать на войну иначе будет незамедлительный ответ. Ролик опубликовало ведомство в официальном телеграм-канале.

Видеообращение к белорусам назвали запугиванием и попыткой обвинить их в чем-то. Эту попытку назвали "уделом слабых". Один из солдат заявил, что хорошо то, что ВСУ назвали белорусов братским народом якобы начала возвращаться генетическая память. Также в ролике вспомнили как "деды и прадеды" пешком до Берлина дошли, пока "улыбчивая и толерантная" Европа сдавалась агрессору.

"Если вы не хотите с нами войны, ее не будет. Не провоцируйте нас, не пытайтесь нас запугивать. Не нагнетайте. И все будет так, как это будет. Дело за вами. Мы войны не хотим и никому не угрожаем, но на вызовы и провокации ответим без промедления", — говорят военные в ролике.

Добавим, 21 октября ВСУ записали обращение к белорусской армии с призывом не выполнять приказ, и не вступать в незаконную войну. Если же ВС Беларуси вступать в войну, то получат такой же отпор, как и любой другой оккупант. Украина будет наносить удары по военным объектам на территории Беларуси.

Напомним, Верховная Рада может признать Беларусь под двойной оккупацией — режимом Лукашенко и Путина. Также стало известно, что белорусские БПЛА оснащаются обычными китайскими двигателями из Aliexpress.