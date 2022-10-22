Рада может признать Беларусь под двойной оккупацией: подано постановление
В проекте предлагается признать белорусский народ под двойной оккупацией — Путина и Лукашенко. В случае позитивного голосования, нардепы обратятся к миру с призывом сделать то же самое.
Группа народных депутатов подали в Верховную Раду проект постановления о признании Беларуси оккупированной территорией РФ. Об этом сообщается на сайте парламента.
В случае позитивного голосования нардепами, Рада:
- обратится к международному сообществу с просьбой признать Беларусь временно оккупированным
- лишения правительства Александра Лукашенко международной правосубъектности
- прекращение участия Беларуси в международных организациях — ООН, МВФ и другие до завершения оккупации и формирования нового правительства
- синхронизирует санкции против РФ и Беларуси как части захваченных территорий
Последний пункт должен закрыть для РФ возможность обходить западные санкции через Беларусь как оффшорную зону.
Народ Беларуси могут признать под двойной оккупацией — режимом Лукашенко и Путина. Президент РФ стал единственной опорой для Александра Лукашенко.
Напомним, 19 октября нардепы встретились с бойцами полка имени Кастуся Калиновского, на который договорились о сотрудничестве.
Также ВСУ записали видеообращение к белорусской армии с призывом не выполнять приказов ВС РФ. Украина не несет никакой угрозы для народа Беларуси, Лукашенко придумывает мнимую опасность.