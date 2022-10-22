Рада может признать Беларусь под двойной оккупацией: подано постановление

В проекте предлагается признать белорусский народ под двойной оккупацией — Путина и Лукашенко. В случае позитивного голосования, нардепы обратятся к миру с призывом сделать то же самое.

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Группа народных депутатов подали в Верховную Раду проект постановления о признании Беларуси оккупированной территорией РФ. Об этом сообщается на сайте парламента.

В случае позитивного голосования нардепами, Рада:

обратится к международному сообществу с просьбой признать Беларусь временно оккупированным

лишения правительства Александра Лукашенко международной правосубъектности

прекращение участия Беларуси в международных организациях — ООН, МВФ и другие до завершения оккупации и формирования нового правительства

синхронизирует санкции против РФ и Беларуси как части захваченных территорий

Последний пункт должен закрыть для РФ возможность обходить западные санкции через Беларусь как оффшорную зону.

Народ Беларуси могут признать под двойной оккупацией — режимом Лукашенко и Путина. Президент РФ стал единственной опорой для Александра Лукашенко.

Напомним, 19 октября нардепы встретились с бойцами полка имени Кастуся Калиновского, на который договорились о сотрудничестве.

Также ВСУ записали видеообращение к белорусской армии с призывом не выполнять приказов ВС РФ. Украина не несет никакой угрозы для народа Беларуси, Лукашенко придумывает мнимую опасность.