Рада може визнати Білорусь під подвійною окупацією: подано постанову

У проєкті пропонується визнати білоруський народ під подвійною окупацією — Путіна та Лукашенка. У разі позитивного голосування, нардепи звернуться до світу із закликом зробити те саме.

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Група народних депутатів подала до Верховної Ради проєкт постанови про визнання Білорусі окупованою територією РФ. Про це повідомляється на сайті парламенту.

У разі позитивного голосування нардепами Рада:

звернеться до міжнародної спільноти з проханням визнати Білорусь тимчасово окупованою

позбавлення уряду Олександра Лукашенка міжнародної правосуб'єктності

припинення участі Білорусі в міжнародних організаціях — ООН, МВФ та інших до завершення окупації та формування нового уряду

синхронізує санкції проти РФ та Білорусі як частини захоплених територій

Останній пункт має закрити для РФ можливість обходити західні санкції через Білорусь як офшорну зону.

Народ Білорусі можуть визнати під подвійною окупацією — режимом Лукашенка та Путіна. Президент РФ став єдиною опорою Олександру Лукашенку.

Нагадаємо, 19 жовтня нардепи зустрілися з бійцями полку імені Кастуся Калиновського, на який домовились про співпрацю.

Також ЗСУ записали відеозвернення до білоруської армії із закликом не виконувати наказів ЗС РФ. Україна не несе жодної загрози для народу Білорусі, Лукашенко вигадує уявну небезпеку.