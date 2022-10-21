"Не стріляйте і не застосовуйте зброю": ЗСУ записали звернення до білоруської армії

У ЗСУ попереджають, що якщо білоруські війська вступлять у війну, то вони отримають таку саму відсіч, як і будь-який інший окупант. Україна завдаватиме ударів по військових об'єктах у Білорусі, чого до цього не робила.

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Збройні сили України звернулися до білоруської армії та народу країни із закликом не вступати у пряму агресію проти нашої країни. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Фейсбуці.

У відеозверненні зазначається, що українські та білоруські народи століттями були у дружніх та добросусідських відносинах. Неодноразово обидва народи виступали проти спільного ворога. Наразі ж злочинна влада режиму Лукашенка намагається втягнути білоруську армію та народ у пряму військову агресію.

У Білорусі створюється спільне з ЗС РФ угруповання військ на кордоні з Україною. Наголошується, що Україна не загрожувала та не загрожує Білорусі. Понад те, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ жодного разу не вдарили по білоруській території незважаючи на надання їх території для вторгнення російськими окупантами.

Олександр Лукашенко говорить про надуману загрозу з боку України, а також проводить приховану мобілізацію в країні. Наказ наступати отримають армії РФ та Білорусі.

"Якщо армія Республіки Білорусь підтримає російську агресію, ми відповімо, відповімо також жорстко, як витрачаємо всім окупантам на території України. Ми використовуємо весь арсенал озброєння, завдамо ударів по військовим об'єктам вашої країни", — йдеться у відео.

Тож у зверненні закликали не виконувати злочинні укази керівництва. Вони злочинні як за білоруською конституцією, так і за статутами ООН. Диктатори та воєнні злочинці отримають покарання. Народи можуть залишатися друзями, а не ворогами. Тому ЗСУ закликали не стріляти та опустити зброю у разі нападу.

Нагадаємо, українські нардепи зустрілися з бійцями полку імені Кастуся Калиновського, проте в опозиції Білорусі це викликало невдоволення.

Раніше у Страткомі ЗСУ заявили, що новий напад з Білорусі може статися навесні. Ворог нагромаджує сили.