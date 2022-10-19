Новий напад із Білорусі може статися навесні, — СтратКом ЗСУ

За словами Євгенія Силкіна, до кінця року ворог не зможе зібрати достатньо сил та засобів для повторного наступу.

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Імовірність повторного російського вторгнення в Україну з боку Білорусі низька, але цілком не виключена. Про це помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євгеній Силкін заявив в етері телемарафону.

"Ймовірність повторного вторгнення агресора в Україну з Білорусі дуже низька, але повністю не виключається, — сказав Силкін. — За нашою оцінкою до кінця року ворог не зможе накопичити достатньо сил і засобів для повторного наступу. А навесні така загроза може значно зрости".

За словами Силкіна, на цей час режим білоруського політика Олександра Лукашенка та Кремля беруть участь у спільній військовій операції. Білорусь надає свій повітряний простір, матеріальне забезпечення та боєприпаси. До того ж, більшість збройних сил РБ дислоковано у прикордонних областях.

Офіційні дані вказують на те, що в Білорусі розміщено 10 тис. мобілізованих з РФ, 170 танків, 200 бойових броньованих машин та 100 мінометів, процитував Силкін заяву начальника Департаменту міжнародного військового співробітництва Білорусі Валерія Ревенка.

На нещодавньому брифінгу Ревенко також сказав, що Білорусь залишає за собою право на превентивні заходи стратегічного стримування, щоб уникнути нападу або нейтралізувати внутрішній збройний конфлікт.

Раніше Фокус повідомляв, що під виглядом навчальних зборів у Білорусі проводиться прихована мобілізація. У РБ готують операторів зенітних ракетних систем та екіпажів танків.