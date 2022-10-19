Новое нападение из Беларуси может произойти весной, — СтратКом ВСУ

По словам Евгения Силкина, до конца года враг не сможет накопить достаточно сил и средств для повторного наступления.

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Вероятность повторного российского вторжения в Украину со стороны Беларуси низкая, но полностью не исключена. Об этом помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин заявил в эфире телемарафона.

"Вероятность повторного вторжения агрессора в Украину из Беларуси очень низкая, но полностью не исключается, — сказал Силкин. — По нашей оценке до конца года враг не сможет накопить достаточно сил и средств для повторного наступления. А весной такая угроза может значительно возрасти".

По словам Силкина, на сегодняшний день режим белорусского политика Александра Лукашенко и Кремля участвуют в совместной военной операции. Беларусь предоставляет свое воздушное пространство, материальное обеспечение и боеприпасы. К тому же, большая часть вооруженных сил РБ дислоцирована в приграничных областях.

Официальные данные указывают на то, что в Беларуси размещены 10 тыс. мобилизованных из РФ, 170 танков, 200 боевых бронированных машин и 100 минометов, процитировал Силкин заявление начальника Департамента международного военного сотрудничества Беларуси Валерия Ревенко.

На недавнем брифинге Ревенко также сказал, что Беларусь оставляет за собой право на превентивные меры стратегического сдерживания, чтобы избежать нападения или нейтрализовать внутренний вооруженный конфликт.

Ранее Фокус сообщал, что под видом учебных сборов в Беларуси проводится скрытая мобилизация. В РБ готовят операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков.