Проходит под видом учебных сборов: в Беларуси продолжается скрытая мобилизация, — Генштаб

По информации ведомства, на территории страны проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков.

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В Беларуси продолжается скрытая мобилизация в собственные Вооруженные силы. Мобилизационные мероприятия проходят под видом учебных сборов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

По информации ведомства, на территории страны проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков.

Кроме того, Беларусь продолжают предоставлять России свою инфраструктуру и воздушное пространство для ударов по Украине. Сохраняется угроза ракетных и авиаударов, а также атак иранскими дронами Shahed-136 с территории Беларуси.

Ситуация на фронте

Российские войска продолжали обстреливать позиции украинских военных и населенные пункты на Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. ВС РФ использовали для этого танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию.

На Южнобужском направлении ВС РФ пытаются улучшить логистическое обеспечение, а также наносят удары по военной и гражданской инфраструктуре.

РФ пополняет подразделения

Тем временем военно-политическое руководство России продолжает пополнять личным составом подразделения ВС РФ. Руководители предприятий критической инфраструктуры вынуждены отправлять своих работников в военкоматы, чтобы выполнить планы, которые они получили, несмотря на то, что они были забронированы.

Также продолжается восполнение потерь российских подразделений за счет уголовников. По состоянию на начало октября в ЧВК "Вагнер" половину боевиков составляют именно "зеки".

Удары ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ нанесли 20 ударов по позициям российских войск.

"Воины ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, два состава боеприпасов и другие военные цели врага", — рассказали в Генштабе.

Напомним, 17 октября в Минобороны Беларуси заявили, что страна оставляет за собой право на упреждающий стратегический удар, чтобы не допустить нападение или нейтрализовать внутренний вооруженный конфликт.

Кроме того, Россия отправит в Беларусь 170 танков, 100 единиц артиллерийских систем и минометов, а также 9 тысяч военных в рамках развертывания региональной группировки войск.