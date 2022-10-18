Відбувається під виглядом навчальних зборів: у Білорусі продовжується прихована мобілізація, — Генштаб

За інформацією відомства, на території країни відбуваються заходи щодо підготовки операторів зенітних ракетних систем та екіпажів танків.

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У Білорусі продовжується прихована мобілізація у власні Збройні сили. Мобілізаційні заходи відбуваються під виглядом навчальних зборів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

За інформацією відомства, на території країни відбуваються заходи щодо підготовки операторів зенітних ракетних систем та екіпажів танків.

Також, Білорусь продовжує надавати Росії свою інфраструктуру та повітряний простір для ударів по Україні. Зберігається загроза ракетних та авіаударів, а також атак іранськими дронами Shahed-136 з території Білорусі.

Ситуація на фронті

Російські війська продовжували обстрілювати позиції українських військових та населені пункти на Сіверському, Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. ЗС РФ використовували для цього танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію.

На Південнобузькому напрямі ЗС РФ намагаються покращити логістичне забезпечення, а також завдають ударів по військовій та цивільній інфраструктурі.

РФ поповнює підрозділи

Водночас військово-політичне керівництво Росії продовжує поповнювати особовим складом підрозділи ЗС РФ. Керівники підприємств критичної інфраструктури змушені відправляти своїх працівників до військкоматів, щоб виконати плани, які вони отримали, незважаючи на те, що їх забронювали.

Також триває поповнення втрат російських підрозділів завдяки зловмисникам. Станом на початок жовтня у ПВК "Вагнер" половину бойовиків становлять саме "зеки".

Удари ЗСУ

Минулої доби ЗСУ завдали 20 ударів по позиціях російських військ.

"Воїни ракетних військ та артилерії вразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два об'єкти ППО та артилерії, два склади боєприпасів та інші військові цілі ворога", — розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, 17 жовтня у Міноборони Білорусі заявили, що країна залишає за собою право на попереджувальний стратегічний удар, щоб не допустити нападу або нейтралізувати внутрішній збройний конфлікт.

Також, Росія відправить до Білорусі 170 танків, 100 одиниць артилерійських систем та мінометів, а також 9 тисяч військових у рамках розгортання регіонального угруповання військ.