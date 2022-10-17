Білорусь лишає за собою право на попереджувальний стратегічний удар, — Міноборони

За словами полковника Валерія Ревенка, Білорусь лишає за собою право на вживання комплексу превентивних заходів стратегічного стримування, щоб не допустити нападу або нейтралізувати внутрішній збройний конфлікт.

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На нещодавньому брифінгу начальник Департаменту міжнародного військового співробітництва Білорусі полковник Валерій Ревенко заявив, що країна лишає за собою право вжити низку превентивних заходів стратегічного стримування, щоб не допустити нападу або нейтралізувати конфлікт усередині Білорусі. Про це повідомляється в Telegram-каналі Міноборони РБ.

"Білорусь відстоюватиме свої національні інтереси з використанням усіх наявних засобів, зокрема через застосування військової сили, і залишає за собою право вжиття комплексу превентивних заходів стратегічного стримування з метою недопущення нападу або нейтралізації внутрішнього збройного конфлікту", — заявив Ревенко, додавши також, що сусідні з Білоруссю країни НАТО посилюються і створюють можливості для прийняття іноземних військових сил.

За його словами, натовські БТГ поетапно перетворюються на бригадні та згодом можуть бути доведені до дивізійного рівня.

За прямої підтримки литовської влади створено й функціонує об'єднаний перехідний уряд, який має на меті повалення чинного білоруського уряду, заявив він. З цієї причини білоруські війська захищатимуться всіма наявними засобами.

Регіональне угруповання сил Білорусі та РФ (РГВ)

У межах вжиття комплексу заходів стратегічного стримування на підставі пункту 11 військової доктрини Союзної держави, де перераховано перелік основних загроз, представники РФ та Білорусі вирішили розгорнути регіональне угруповання військ союзної держави на території Білорусі.

Склад російської частини угруповання, терміни та райони розгортання військових частин можуть уточнюватись.

У Білорусі очікується прибуття одного механізованого з'єднання західного військового округу ЗС РФ, у його складі танкові, мотострілкові, артилерійські та частини забезпечення, які розмістять на чотирьох білоруських полігонах.

Чисельність підрозділу — до 9 тис.

Російська військова техніка, яка прибуде до Білорусі:

170 бойових танків;

до 200 бронемашин;

до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм.

У своєму нещодавньому виступі на Мінському тракторному заводі міністр оборони Білорусі Віктор Хренін охарактеризував поточну військово-політичну обстановку і повідомив, що регіональне угруповання військ і сил Білорусі та РФ (РГВ) почало розгортання і виконання завдань із захисту Союзної держави.

За його словами, реалізовані наразі сплановані заходи стратегічного стримування забезпечують демонстрацію готовності до оборони та заподіяння шкоди агресору. Водночас він додав, що основа військової політики — не демонстрація військового потенціалу, а дипломатія і вирішення питань шляхом переговорів.

Розміщення спільного угруповання військ анонсував і білоруський політик Олександр Лукашенко, за його словами, щоб уникнути нападу з України. МЗС України, зі свого боку, закликало мешканців Білорусі не піддаватися на провокації.

Нагадаємо, що, за оцінками історика Юрія Фельштинського, якщо Білорусь поступиться вимозі Путіна і погодиться розмістити ЯО, Київ ядерним ударом із Білорусі може бути знищений за лічені хвилини.

Раніше Фокус повідомляв, що "Шпігель", з посиланням на заяви голів німецьких спецслужб, пише, що Путін оголосив війну Заходу та що можливе застосування тактичної ядерної зброї в Україні. Російські спецслужби можуть проводити політичні вбивства на території Німеччини.