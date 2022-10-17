Беларусь оставляет за собой право на упреждающий стратегический удар, — Минобороны

По словам полковника Валерия Ревенко, Беларусь оставляет за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания, чтобы не допустить нападение или нейтрализовать внутренний вооруженный конфликт.

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На недавнем брифинге начальник Департамента международного военного сотрудничества Беларуси полковник Валерий Ревенко заявил, что страна оставляет за собой право принятия ряда превентивных мер стратегического сдерживания, чтобы не допустить нападение или нейтрализовать конфликт внутри Беларуси. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РБ.

"Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в т.ч. посредством применения военной силы, и оставляет за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта", — заявил Ревенко, добавив также, что соседние с Беларусью страны НАТО усиливаются и создают возможности для принятия иностранных военных сил.

По его словам, натовские БТГ поэтапно преобразуются в бригадные и впоследствии могут быть доведены до дивизионного уровня.

При прямой поддержке литовских властей создано и функционирует объединенное переходное правительство, которое ставит перед собой цель — свержение действующего белорусского правительства, заявил он. По этой причине белорусские войска будут защищаться всеми имеющимися средствами.

Региональная группировка сил Беларуси и РФ (РГВ)

В рамках принятия комплекса мер стратегического сдерживания, на основании пункта 11 военной доктрины Союзного государства, где перечислен перечень основных угроз, представители РФ и Беларуси решили развернуть региональную группировку войск союзного государства на территории Беларуси.

Состав российской части группировки, сроки и районы развертывания воинских частей могут уточняться.

В Беларуси ожидается прибытие одного механизированного соединения западного военного округа ВС РФ, в его составе танковые, мотострелковые, артиллерийские и части обеспечения, которые разместят на четырех белорусских полигонах.

Численность подразделения — до 9 тыс.

Российская военная техника, которая прибудет в Беларусь:

170 боевых танков;

до 200 бронемашин;

до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

В своем недавнем выступлении на Минском тракторном заводе министр обороны Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал текущую военно-политическую обстановку и сообщил, что региональная группировка войск и сил Беларуси и РФ (РГВ) приступила к развертыванию и выполнению задач по защите Союзного государства.

По его словам, реализованные в настоящее время спланированные меры стратегического сдерживания обеспечивают демонстрацию готовности к обороне и нанесению ущерба агрессору. Вместе с тем, он добавил, что основа военной политики — не демонстрация военного потенциала, а дипломатия и решение вопросов путем переговоров.

Размещение совместной группировки войск анонсировал и белорусский политик Александр Лукашенко, по его словам, чтобы избежать нападения из Украины. МИД Украины, в свою очередь, призывал жителей Беларуси не поддаваться на провокации.

Напомним, что, по оценкам историка Юрия Фельштинского, если Беларусь уступит требованию Путина и согласится разместить ЯО, то Киев ядерным ударом из Беларуси может быть уничтожен за считанные минуты.

Ранее Фокус сообщал, что, "Шпигель", со ссылкой на заявления глав немецких спецслужб, пишет, что Путин объявил войну Западу и что возможно применение тактического ядерного оружия в Украине. Российские спецслужбы также могут проводить политические убийства на территории Германии.