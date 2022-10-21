"Не стреляйте и не применяйте оружие": ВСУ записали обращение к белорусской армии

В ВСУ предупреждают, что если белорусские войска вступят в войну, то они получат такой же отпор, как и любой другой оккупант. Украина будет наносить удары по военным объектам в Беларуси, чего до этого не делала.

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Вооруженные силы Украины обратились к белорусской армии и народу страны с призывом не вступать в прямую агрессию против нашей страны. Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Фейсбуке.

В видеообращении указывается, что украинские и белорусские народы веками были в дружественных и добрососедских отношениях. Не раз оба народа выступали против общего врага. Теперь же преступная власть режима Лукашенко пытается втянуть белорусскую армию и народ в прямую военную агрессию.

В Беларуси создается совместная с ВС РФ группировка войск на границе с Украиной. Подчеркивается, что Украина не угрожала и не угрожает Беларуси. Более того, с начала полномасштабного вторжения, ВСУ ни разу не ударили по белорусской территории несмотря на предоставление их территории для вторжения российскими оккупантами.

Александр Лукашенко говорит о надуманной угрозе со стороны Украины, а также проводит скрытную мобилизацию в стране. Приказ наступать получат армии РФ и Беларуси.

"Если армия Республики Беларусь поддержит российскую агрессию, мы ответим, ответим также жестко, как твечаем всем оккупантам на территории Украины. Мы используем весь арсенал вооружения, нанесем удары по военным объектам вашей страны", — говорится в видео.

Поэтому в обращении призвали не выполнять преступные указы руководства. Они преступны как по белорусской конституции, так и по уставам ООН. Диктаторы и военные преступники получат наказание. Народы могут оставаться друзьями, а не врагами. Поэтому ВСУ призвали не стрелять и опустить оружие в случае нападения.

Напомним, украинские нардепы встретились с бойцами полка имени Кастуся Калиновского, однако в оппозиции Беларуси это вызвало недовольство.

Ранее в СтратКоме ВСУ заявили, что новое нападение из Беларуси может произойти весной. Враг накапливает силы.