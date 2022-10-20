Украинские нардепы встретились с белорусами-добровольцами: почему это вызвало недовольство
Парламентарии назвали бойцов полка имени Кастуся Калиновского легитимными представителями белорусского народа, поэтому с ними обсуждали отношения между двумя странами. Оппозиция Беларуси считает, что военные не вправе представлять их народ, для этого есть Светлана Тихановская.
Представители межфракционного объединения нардепов в Верховной Раде "Демократическая Беларусь" провели встречу с представителями полка имени Кастуся Калиновского. Об этом сообщает пресс-служба полка.
Парламентарии обсуждали с военными вопрос белорусско-украинских отношений в контексте российской агрессии. Военных добровольцев из Беларуси назвали легитимными представителями белорусского народа, которые с оружием в руках воюют за Украину.
Украинскую сторону представляли нардепы из "Слуги народа", входящие в объединение:
- Вадим Галайчук
- Мария Мезенцева
- Евгения Кравчук
- Никита Потраев
- Егор Черняев
- Александр Мариковский
- Богдан Яременко
- Сергей Швец
И партии "Европейской солидарности":
- Алексей Гончаренко
- София Федина
- Ирина Геращенко
Что обсуждали на встрече с белорусскими добровольцами?
Среди вопросов, которые были подняты на встрече, обсуждалось военно-политическое сотрудничество и планы развития полка Калиновского. Было достигнуто согласие обоих сторон на:
- внесение поправок в постановление Кабмина №168, которая запрещает выплаты для помощи семьям погибших из Беларуси
- вынести на голосование постановление о признании Беларуси оккупированной Россией
- нардепы и бойцы полка будут вместе отстаивать права белорусского народа в Европейских институциях
Также стороны договорились о зрелом сотрудничестве с нардепами в борьбе за освобождение украинских и белорусских народов.
Встреча военных с нардепами вызвало недовольство у оппозиции Беларуси
Оппозиция в Беларуси считает, что бойцы полка Калиновского не представляют народ страны. А лидер полка и его военные "наемники" и "ноунеймы". Например, активист и основатель проектов "МотолькоПомоги" и "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько заявил, что думал сперва, что встреча бойцов с нардепами — это шутка.
"Ну все, @Tsihanouskaya (аккаунт Светланы Тихановской) может наконец отдохнуть и проводить больше времени с детьми. Теперь полк Калиновского будет представлять интересы беларусов под чутким руководством Украины", — написал Мотолько.
Когда в комментариях начали писать, что он не прав, Мотолько обвинил в нападении на свою страницу кремлевских ботов.
Различные активисты и представители оппозиции также недовольны встречей.
"Пошли они на*уй, мой президент Тихановская, а вот последние два года Светлана Георгиевна занималась политикой и отстаиванием наших прав, господа из Киева наращивали товарооборот с господином Лукой", — написал активист Георг Шилин.
Напомним, в СтратКоме ВСУ заявили, что наступление из Беларуси может произойти весной.