Украинские нардепы встретились с белорусами-добровольцами: почему это вызвало недовольство

Парламентарии назвали бойцов полка имени Кастуся Калиновского легитимными представителями белорусского народа, поэтому с ними обсуждали отношения между двумя странами. Оппозиция Беларуси считает, что военные не вправе представлять их народ, для этого есть Светлана Тихановская.

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Представители межфракционного объединения нардепов в Верховной Раде "Демократическая Беларусь" провели встречу с представителями полка имени Кастуся Калиновского. Об этом сообщает пресс-служба полка.

Парламентарии обсуждали с военными вопрос белорусско-украинских отношений в контексте российской агрессии. Военных добровольцев из Беларуси назвали легитимными представителями белорусского народа, которые с оружием в руках воюют за Украину.

Украинскую сторону представляли нардепы из "Слуги народа", входящие в объединение:

Вадим Галайчук

Мария Мезенцева

Евгения Кравчук

Никита Потраев

Егор Черняев

Александр Мариковский

Богдан Яременко

Сергей Швец

И партии "Европейской солидарности":

Алексей Гончаренко

София Федина

Ирина Геращенко

Что обсуждали на встрече с белорусскими добровольцами?

Среди вопросов, которые были подняты на встрече, обсуждалось военно-политическое сотрудничество и планы развития полка Калиновского. Было достигнуто согласие обоих сторон на:

внесение поправок в постановление Кабмина №168, которая запрещает выплаты для помощи семьям погибших из Беларуси

вынести на голосование постановление о признании Беларуси оккупированной Россией

нардепы и бойцы полка будут вместе отстаивать права белорусского народа в Европейских институциях

Также стороны договорились о зрелом сотрудничестве с нардепами в борьбе за освобождение украинских и белорусских народов.

Встреча военных с нардепами вызвало недовольство у оппозиции Беларуси

Оппозиция в Беларуси считает, что бойцы полка Калиновского не представляют народ страны. А лидер полка и его военные "наемники" и "ноунеймы". Например, активист и основатель проектов "МотолькоПомоги" и "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько заявил, что думал сперва, что встреча бойцов с нардепами — это шутка.

"Ну все, @Tsihanouskaya (аккаунт Светланы Тихановской) может наконец отдохнуть и проводить больше времени с детьми. Теперь полк Калиновского будет представлять интересы беларусов под чутким руководством Украины", — написал Мотолько.

Когда в комментариях начали писать, что он не прав, Мотолько обвинил в нападении на свою страницу кремлевских ботов.

[ + – ] Антон Мотолько о встрече бойцов полка Калиновского и нардепов

Различные активисты и представители оппозиции также недовольны встречей.

"Пошли они на*уй, мой президент Тихановская, а вот последние два года Светлана Георгиевна занималась политикой и отстаиванием наших прав, господа из Киева наращивали товарооборот с господином Лукой", — написал активист Георг Шилин.

[ + – ] Скриншоты с комментариями о встрече бойцов с украинскими нардепами

Напомним, в СтратКоме ВСУ заявили, что наступление из Беларуси может произойти весной.